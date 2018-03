‘Papeles de Panamá', la sombra del país en la prensa europea

Marlene Testa

mtesta@laestrella.com.pa



La dimisión del embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, destacó en la prensa europea en el mes de enero de 2018. En ese momento, el diplomático comunicó al presidente panameño, Juan Carlos Varela, que dejaría su cargo porque ya no se sentía capaz de seguir trabajando con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

La renuncia del diplomático acaparó titulares en diarios como The Telegraph , The Guardian y The Times (los tres de Reino Unido), entre otros.

La información se desprende del Análisis Informativo Panamá en Europa realizado por el Foro Arekuna y entregado a este medio como parte de su alianza con el Fórum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información.

En los medios internacionales también destacaron las noticias sobre la Expo Inmobiliaria Acobir y la colisión de un petrolero de bandera panameña en el mar de China.

El de Los Papeles de Panamá sigue siendo, sin embargo, el tema que repunta en la prensa europea con 50 menciones.

ESPACIO EN ESPAÑA

De un total de 108 noticias publicadas en el mes de enero de este año, el 56% fueron publicadas en medios españoles. Las demás (44%) fueron publicadas en diarios del resto de Europa. Este último dato es superior a la tendencia de estudio, que indica que solo 33% de las noticias son publicadas en diarios del resto de Europa.

‘De las 108 menciones en enero, podemos destacar una importante diferenciación temática. Debemos mencionar que las noticias incluidas en la variable Papeles de Panamá incluyen las relacionadas con los delitos fiscales', ANÁLISIS INFORMATIVO PANAMÁ EN EUROPA

Del total de noticias publicadas en enero, 50 eran sobre Los Papeles de Panamá, 15 sobre inversión española, 12 sobre política doméstica, 5 sobre economía doméstica, 4 sobre sociedad, 4 sobre conflictos con el Estado, 2 sobre narcotráfico, 7 sobre turismo y 9 sobre medio ambiente.

Las estadísticas indican que entre julio de 2010 y enero de 2018 se han publicado 8,539 noticias en los medios europeos. De este total, 5,714 (67%) se han publicado en medios españoles. Las restantes 2,825 (33%) noticias se publicaron en otros medios europeos.

Por país, las publicaciones se dividieron así: Reino Unido (27%), Francia (23%), Portugal (18%), Italia (18%), Alemania (10%), Andorra (2%) y Alemania (2%).

En el periodo evaluado, los diarios regionales (42%) son los que mayor cobertura le dan a las noticias sobre Panamá. Le siguen los económicos (32%) y los nacionales (26%).

El estudio del Foro Arekuna busca establecer el manejo de la información y la cobertura que ofrecen los medios sobre la actualidad panameña.

OTROS TEMAS

En la agenda de los medios europeos estuvo el retiro de Panamá de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea.

‘La UE recomienda eliminar a Panamá y otras 7 personas de la lista negra de paraíso fiscal' ( Financial Times , de Reino Unido), ‘Paraísos fiscales: la UE se está preparando para eliminar países de su lista negra' ( Le Figaro , de Francia), ‘La UE acorta la lista negra de paraísos fiscales' ( Frantfurter Allgemeine , de Alemania), ‘La lista negra europea de paraísos fiscales se desinfla' ( El Periódico , de España), fueron titulares que destacaron en la prensa europea sobre este tema.

INVERSIÓN ESPAÑOLA

En los titulares de la prensa europea también repicó la noticia sobre el Canal de Panamá como polo de desarrollo turístico. Los contratos que se adjudicó la compañía española FCC en México y Panamá también fueron destacados en la prensa del ‘viejo continente'.

La variable inversión española reportó quince menciones, de las cuales dos eran sobre el Canal de Panamá, siete sobre infraestructuras, cinco generales y una sobre aerolíneas y turismo.

En promedio, en Europa se publican mensualmente entre 61 y 127 noticias sobre Panamá. De acuerdo a un recuento de este medio, se han publicado en marzo (99), abril (80), mayo (104), junio (112), julio (95), agosto (80), septiembre (61), octubre (96), noviembre (127), diciembre (100) y enero (110) noticias sobre Panamá en Europa.

Durante diez meses, este medio de comunicación ha publicado el informe de las noticias sobre Panamá en Europa.

Para la elaboración del Análisis Informativo Panamá en Europa, se tomaron como referencia cuarenta importantes medios de comunicación impresos de España, Portugal, Francia, Reino Unido, Italia, Andorra, Alemania y Bélgica.

Entre los diarios están El País , El Mundo , La Razón , Diario ABC , 20 Minutos , Expansión , Cinco Días , El Economista , La Vanguardia , El Periódico , La Voz de Galicia , Diario de Sevilla , La Nueva España , entre otros.

El grupo conocido como Foro Arekuna es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a crear un lugar de encuentro para los profesionales del mundo de la comunicación.

Está integrado por 83 periodistas, entre directores de medios de comunicación, articulistas, corresponsales y comentaristas.