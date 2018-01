El papa Francisco anunciará en junio si irá al santuario de Atalaya

EFE

online@laestrella.com.pa



El papa Francisco revelará "en junio próximo" cual será su agenda durante su visita a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), incluyendo la posible peregrinación al santuario de Atalaya, en el centro del país.



"Hasta ahora todo es especulación y rumores, lo cierto es que en junio el papa revelará su agenda y se publicará ampliamente", acotó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, a una consulta de Efe.



El santuario de Atalaya, donde se adora la imagen de Jesús Nazareno, es uno de los puntos principales para la llamada "prejornada" de la JMJ, que incluye concentraciones de jóvenes en Nicaragua, Costa Rica y Panamá en los días anteriores al encuentro con Francisco en la capital panameña, del 25 al 27 de enero de 2019.



Se calcula que al menos 20.000 jóvenes peregrinarán desde la capital de la provincia central de Veraguas, Santiago, hasta Atalaya, unos 12 kilómetros, y la imagen saldrá en procesión extraordinaria, pues lo tradicional es que lo haga en el primer domingo de cuaresma.



La diócesis de Santiago de Veraguas es la responsable de la organización de las actividades de la prejornada en esa jurisdicción, en coordinación con el comité central de la JMJ.



Por otro lado, el arzobispo metropolitano también aclaró que la Cinta Costera, el paseo que bordea la bahía de Panamá, "se mantiene como el principal sitio de encuentro" para la JMJ.



No obstante, aclaró que "como en toda organización, hay que tener plan B, C, o D, lo que haga falta" para un evento de la magnitud que es la Jornada, en la que se espera participen al menos 350.000 jóvenes de todo el mundo.



Ulloa se refirió al asunto al ser consultado sobre la posibilidad del cierre por tres meses del aeropuerto internacional de Albrook, a lo que se oponen los usuarios y empresas instalados a su alrededor, al matizar que "se está en etapa de consultas" con ese y otros escenarios posibles.



El prelado reiteró que "de ninguna manera se va a tomar una decisión que perjudique" a alguien en el país.



José Domingo Ulloa dijo a Efe que "aún no está definido" el apoyo económico que el gobierno de Panamá va a dar a la organización "de un evento país que, viéndolo fríamente, va a generar muchos ingresos también".



En cuanto a las facilidades migratorias, precisó que ya hay un protocolo adelantado para facilitar el ingreso de los jóvenes que viajen desde México y se ha publicado un manual para que todos los países del mundo conozcan los pasos a seguir para llegar a tiempo a la jornada.



El purpurado encabezó una rueda de prensa en la que se anunció el aporte económico que cada peregrino dará por su participación en la JMJ, que oscilará entre los 50 dólares (transporte interno, seguro y Kit de la JMJ por dos días) y los 250 dólares (alimentos, alojamiento, transporte interno, seguro y KIT de la JMJ, por ocho días).



"No obstante, la falta de dinero no será óbice para que participe un joven, porque existe también un fondo de solidaridad de 12 dólares", apuntó Ulloa, quien enfatizó que "nadie paga para ver al papa, cada peregrino contribuye para los gastos que ocasiona una actividad con algo mínimo".



El coste de la participación solo es para la semana de la JMJ en la capital panameña, aparte es el aporte que tendrán que hacer para la prejornada que se desarrollarán en otras diócesis, quienes son las que están encargadas de fijarlo, y que tiene que contemplar su traslado hasta la capital panameña, explicó a Efe la encargada de las inscripciones, Eydin Solanilla.



Las inscripciones comenzarán "luego que el papa Francisco, como primer peregrino, haga la suya, por los medios digitales existentes", apuntó el arzobispo.