Panamá ve positivo para su economía las relaciones entre El Salvador y China

Panamá proyecta que el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y El Salvador y el impulso a la unión aduanera en el Triángulo Norte de Centroamérica "complementarán" el rol que juega el país en Latinoamérica, por su mayor desarrollo logístico.



Así lo manifestó hoy la ministra panameña de Economía y Finanzas encargada, Eyra Varela de Chinchilla, durante una rueda de prensa en la que detalló el balance fiscal en el primer semestre de 2018, que fue de 1,6 por ciento de déficit del producto interno bruto (PIB) en el Sector Público No Financiero (SPNF).



La titular de Economía indicó que "uno de los motores de la economía es el sector logístico, hace más de un año establecimos relaciones con China, producto de esa relación la idea es seguir explotándolo; China es el segundo cliente del Canal de Panamá, es la segunda economía más grande del mundo".



"Que China tenga relaciones con El Salvador es algo positivo para Panamá porque al final de cuentas Panamá es y va a seguir siendo, por nuestra localización, por nuestro canal, nuestro aeropuerto, un centro importante logístico para abastecer a otras regiones", apuntó Varela de Chinchilla.



Aseguró que "por el contrario, no va a perder dinamismo nuestra economía, todos esos movimientos son complementarios y nos van a ayudar", explicó la ministra, cuyo país ha sido invitado a integrarse a la unión aduanera puesta en marcha el lunes por Guatemala, Honduras y El Salvador, que forman el Triángulo Norte de Centroamérica.



El interés de El Salvador con el establecimiento de relaciones diplomáticas con China es de carácter económico y no militar, aseguró hoy en una entrevista en el canal estatal de ese país el portavoz del Gobierno salvadoreño, Roberto Lorenzana.



Panamá rompió con Taiwán en junio del año pasado y estableció vínculos plenos con China, que considera una provincia rebelde a ese territorio