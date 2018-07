Panamá pondrá en marcha plan para prevenir enfermedades no transmisibles

Este proyecto se logrará luego que el Estado panameño, a través del Minsa, firmara un acuerdo con la empresa farmacéutica AstraZeneca, para promover la prevención de estas enfermedades no transmisibles,



El documento, suscrito en presencia del mandatario Juan Carlos Varela, lleva la firma del ministro de Salud encargado, Eric Ulloa; el vicepresidente ejecutivo de AstraZeneca, Leon Wang; y Susana Murteira, de Camcar Mac, especialistas en logística y cadena de suministro.



Con esta carta de intención, "se busca desarrollar un proyecto piloto a través del cual se puedan prevenir enfermedades cardiovasculares, hipertensión diabetes, (fomentar) hábitos de vida saludable y control de tabaco, entre otras", puntualizó un comunicado de la cartera de Salud.



La información oficial precisa que este plan piloto se desarrollará en algunas regiones del país, especialmente en Chiriquí (Occidente), donde se contempla poner en práctica programas preventivos, tratamiento y monitoreo de pacientes que han mostrado ser propensos a estas enfermedades, luego de los resultados obtenidos en sus exámenes realizados en jornadas del Censo de Salud.



Los Censos de Salud -donde 565.000 personas se lograron registrar- arrojaron que en la población de 40 años o más, un 37 por ciento sufre de hipertensión arterial, 14 por ciento de diabetes mellitus, el 38 por ciento de dislipidemia (concentraciones anormales de grasas en la sangre) y el 40 por ciento sufre de sobrepeso/obesidad.



El ministro Ulloa detalló que el proyecto se implementará desde la etapa de la adolescencia para prevenir los malos hábitos de vida, que llevan al individuo a padecer a temprana edad de enfermedades de hipertensión y diabetes.



Además, las autoridades de salud esperan con la ayuda de empresa AstraZeneca se implemente un componente íntegro en los cuales se conjugue la promoción, prevención, tratamiento, seguimiento y monitoreo.



"Es algo completo que incluye promoción, seguimiento, monitoreo, y los medicamentos para estas enfermedades. La diferencia es que además de conseguir los medicamentos, incluiríamos el seguimiento, monitoreo y la prevención", afirmó Ulloa.



Ulloa sostuvo que en la actualidad el Minsa trabaja un proyecto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para abordar este tema, pero no se descarta que este plan piloto se pueda ejecutar en otras regiones del país, con el apoyo de AstraZeneca, la Caja de Seguro Social (CSS) y otras organizaciones.



La cartera de Salud aclaró que este proyecto, que se pondrá en marcha en los próximos meses, no será necesario construir instalaciones nuevas, ya que en las existentes se puede ejecutar con éxito.