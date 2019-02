Panamá obtiene mejor puntuación en el Festival Viña del Mar

María Alejandra Carrasquilla Reina

maria.carrasquilla@laestrella.com.pa



La artista panameña Margarita Henríquez obtuvo la mayor puntuación en su primera participación de la competencia folclórica del Festival Internacional de Viña del Mar.

Durante el encuentro musical la interpretación de Henríquez con el tema “Mi Tierra Te Llora” compuesta por Edgar Hurtado fue merecedora de la puntuación más alta del segundo grupo (6.5), superando a los artistas de Perú (5.4) y Colombia (5.3).

"No me esperaba el 6.5 porque vi la calificación del público muy bajita, pero gracias a Dios todo salió bien. Lo primero que dije al subir al escenario fue Dios esto es para ti. Estoy emocionada. Aquí no podemos perder el norte y la disciplina, hay que seguir trabajando fuerte”, relató Henríquez.

La istmeña se presentará nuevamente la noche de este miércoles, aproximadamente 11.00pm, hora de Panamá. Para esta presentación lucirá una pollera de gala diseñada por Edwin Horacio.

Para esta edición número 60 del Festival Viña del Mar, se ha habilitado el voto al público donde se podrá votar en la ‘apss’ "Claro Viña 2019" durante los tres minutos que dure la presentación de Margarita.

El festival chileno considerado el más importante de Latinoamérica, se celebra del 24 de febrero al 1 de marzo en el anfiteatro de la Quinta Vergara de la ciudad costera Villa del Mar.