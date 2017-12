Marlene Testa

mtesta@laestrella.com.pa



La inclusión de Panamá en la primera lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea destacó en la prensa europea en el mes de noviembre de 2017.

Los ministros de Economía y Finanzas de los 28 países que integran el bloque europeo elaboraron una lista discriminatoria para dieciséis jurisdicciones extranjeras no cooperantes en materia fiscal, publicada en los inicios del mes de diciembre. En ella aparecía Panamá.

Desde noviembre, las publicaciones de los medios europeos alertaban de la imposición de la medida. The Financial Times (Reino Unido) publicó: ‘La UE advierte a 53 jurisdicciones de amenaza de lista negra de impuestos'; La Razón (España): ‘UE prepara una lista negra de paraísos fiscales'; Handelsblatt (Alemania), ‘UE amenaza paraísos fiscales con espacio en la lista negra'; La Voz de Galicia (España), ‘Europa prepara un mapamundi actualizado de paraísos fiscales'.

NÚMERO DE PUBLICACIONES DESDE 2010, EL FORO AREKUNA ANALIZA LAS NOTICIAS SOBRE PANAMÁ. 8241 menciones sobre Panamá se han hecho en la prensa Europea. 5599 noticias hechas en Europa sobre Panamá han salido publicadas en medios impresos del resto de Europa.

La información se desprende del Análisis Informativo Panamá en Europa realizado por el Foro Arekuna y entregado a este medio como parte de su alianza con el Fórum Nacional de Periodismo para las Libertades.

Para la elaboración del análisis Panamá en Europa se toman como referencia cuarenta importantes medios de comunicación impresos de España, Portugal Francia, reino Unido, Italia, Andorra, Alemania y Bélgica.

OTRAS TEMÁTICAS

Los Papeles de Panamá siguieron siendo una tendencia noticiosa en la prensa europea. El tema estuvo estrechamente relacionado con la mayor filtración de documentos de paraísos fiscales de la historia con una relevancia aún mayor de la de Los Papeles de Panamá.

‘Paradise Papers: La Reina y Bono guardaron dinero en fondos extraterritoriales', ‘Papeles de Panamá: dinero no revelado detectado por el departamento de I-T', ‘Una nueva filtración masiva supera el escándalo de los Papeles de Panamá', ‘De los Papeles de Panamá a los papeles del paraíso' fueron algunos de los titulares que aparecieron en la prensa europea sobre este tema.

En política, los medios europeos destacaron la visita del presidente panameño, Juan Carlos Varela, a China para establecer vínculos comerciales. ‘El presidente de Panamá viajará a China para reunirse con Xi Jinping', tituló The Times de Reino Unido.

En turismo, la prensa europea destacó la independencia de Panamá: ‘17 cosas que no sabías sobre Panamá, el paraíso fiscal más feliz del mundo'. En la variable sociedad se destaca el trágico homicidio de un gallego en su casa en Chitré.

En el mes de noviembre, las publicaciones sobre Panamá en la prensa europea sumaron 127 menciones, de las cuales 70 aparecieron en medios españoles, un 55% del total de las noticias.

Los diarios regionales (40) son los que mayor cobertura le dan a las noticias sobre Panamá en España. Le siguen los económicos (21) y por último, los regionales (9). Los de mayor número de publicaciones en España fueron: El Economista (10), Expansión (7), La Voz de Galicia (6), El Correo (País Vasco 5), otros (23).

Las otras 57 restantes fueron publicadas por medios del resto de Europa. Esta cifra supone un 45% del total de las noticias aparecidas en esta región del mundo. Este dato es superior a la tendencia de estudio, que es del 33% de las noticias que aparecen en diarios del resto de Europa.

Por país, las publicaciones se repartieron así: Reino Unidos 21 (37%), Francia 12 (21%), Italia 10 (18%), Portugal 6 (10%), Alemania 5 (9%), Andorra 3 (5%).

Los diarios con más publicaciones sobre Panamá en el resto de Europa, en noviembre, fueron The Guardian , de Reino Unido (6); Daily Telegraph , de Reino Unido (6); Financial Times , de Reino Unido (5); The Times de Reino Unido (4); Il Sole 24 Ore , de Italia (4), Handelsblatt (4) y Le Fígaro , de Francia (4).

En noviembre, los medios ingleses lideraron las publicaciones sobre Panamá debido a la gran importancia de las personas implicadas en los llamados ‘Papeles del Paraíso'.

Entre julio de 2010 y noviembre de 2017, se han publicado 8,241 menciones en prensa escrita europea. De estas, 5,599 fueron publicadas en medios españoles. Las restantes 2,722 noticias se publicaron en otros medios del resto de Europa.

El estudio del Foro Arekuna busca establecer el manejo de la información y la cobertura que ofrecen los medios sobre la actualidad panameña.

El grupo es una asociación sin ánimo de lucro dedicada a crear un lugar de encuentro para los profesionales de la comunicación.