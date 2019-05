En Panamá por año fallecen 18 trabajadores de la construcción 

Mileika Lasso

En los últimos 20 años, el sector construcción que aporta cerca del 15% a la economía del país ha registrado la muerte de más 350 trabajadores.

Los mayores decesos registrados por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) se dieron en 1998, 2006 y 2013, con 33, 29 y 30 personas, respectivamente, siendo caída de altura, electrocución y derrumbe las principales causas.

El 2018 cerró con 14 defunciones y solo al primer cuatrimestre de 2019 van cuatro decesos. El promedio anual oscila de 14 a 18 fallecimientos en obras de construcción.

Para Gregorio Guerrel Ruiz, secretario de Salud Ocupacional del Suntracs, la situación es la misma. Mientras se den accidentes fatales en obras de grandes empresas no habrá una mayor investigación por parte de la autoridades, pero lo que está sucediendo es grave, pues se trata de vidas humanas que se pierden, las que muchas veces no son valoradas ante sus familiares por estas empresas.

Según Guerrel Ruíz el número de fatalidades podrían disminuir paulatinamente si no existiera la sub-contratación. "Las empresas grandes en su mayoría son miembro de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), estas que cumplen con todos los requisitos de seguridad ocupacional al ganar el contrato sub-contratan a otras empresas, que no cumplen con los mínimos requerimientos, y al final la vida de los trabajadores queda expuesta, por lo que predomina el maltrato", comentó.

Otro factor sería la contratación de más oficiales de seguridad por parte del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), ya que estarían vigilantes del cumplimiento de los estándares de seguridad.

En abril de 2018, representantes de la Suntracs presentaron una nota ante la procuradora de la Nación, Kenia Porcell, donde le solicitaban que investigará las muertes, de los cuales 32 eran miembros del Sindicato, ya que los decesos en las obras de construcción "no se consideran accidentes, sino homicidios culposos, toda vez que no se toman las medidas de seguridad establecidas en las normas legales que esta materia rige". No obstante, aclaró que hasta el momento no han tenido una respuesta por parte de la procuradora.

Capacitación

Ante este tipo de situaciones, la CAPAC realizó su jornada anual en seguridad ocupacional el pasado 14 y 15 de mayo. Más de un centenar de profesionales del sector entre ingenieros, arquitectos, técnicos, gerentes, administradores, contratistas y promotores participaron en el evento, para conocer los últimos métodos de análisis y prevención de riesgo en las obras de construcción.

Héctor Ortega, presidente de la CAPAC, comentó a través de un comunicado de prensa que "la seguridad es importante para nosotros, el compromiso de nuestro gremio con la seguridad de los trabajadores de la industria se mantiene y conlleva el apoyo a la gestión de las empresas y sus profesionales”.

La capacitación consistió en seis conferencias sobre los conocimientos teóricos y prácticos de las técnicas de prevención de riesgos laborales, dictadas en el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC), con sede en las oficinas centrales de la CAPAC.

“Los profesionales de la industria necesitan actualizarse en las técnicas de prevención, necesitamos más trabajadores, profesionales, y técnicos bien capacitados y con habilidades para la prevención de riesgos”, afirmó el presidente de la CAPAC. Insistió en que mientras más actualizados estén los profesores, su oferta técnica y educativa actualizará a los egresados de los centros universitarios e institutos profesionales.

“El ciclo de construcción de una obra conlleva un sinnúmero de actividades, procesos técnicos, que, combinados con el uso de equipos y herramientas, hacen de esta industria una actividad compleja y riesgosa. Pero con un plan eficiente de seguridad se puede minimizar en gran medida los accidentes”, concluyó Ortega.