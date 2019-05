‘Panamá extiende los brazos y construye puentes para llegar a entendimientos en la región'

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El presidente electo Laurentino ‘Nito' Cortizo Cohen, quiere retomar el rol de Panamá como articulador, componedor y puente en la región.

En este aspecto podría inspirarse en el concepto del Grupo de Contadora y su papel como mediador en Centroamérica en los años 80, cuando la región vivía uno de los peores enfrentamientos políticos y militares.

‘A mí me gustaría llegar como presidente y regresar a lo que Panamá siempre ha sido, donde nosotros podamos ser útiles a los hermanos de la región. Panamá extiende los brazos y construye puentes para llegar a entendimientos pacíficos. El concepto de Contadora fue un grupo componedor para buscar la paz, podría ser inspiración para el caso de Venezuela, que es un gran país', pronunció el presidente electo ayer durante una visita al Consejo Editorial del Grupo Editorial El Siglo y La Estrella de Panamá , adonde llegó acompañado de Ricardo Lavieri, jefe de su equipo de comunicación.

Cortizo recordó que es el gobierno saliente el que se encarga de organizar la toma de posesión y que en horas de la noche no habrá fiesta ni fuegos artificiales. ‘El tema de las finanzas públicas no está muy bueno, así que no es momento de hacer fiestas', indicó.

Sobre las finanzas públicas, el presidente electo mostró su preocupación por el pago de las planillas y recordó cómo en 2004, tras la instalación del gobierno de Martín Torrijos, hubo que recurrir a un banco privado para hacer frente al pago de la planilla estatal.

‘Nito' mencionó que el gobierno adeuda a proveedores entre $600 millones ya $700 millones, hecho que trabaja el nuevo ministro Héctor Alexander para encontrar la forma de honrar estos compromisos. Uno de los planes de Cortizo Cohen es el programa ‘Manos a la Obra', que pretende rehabilitar caminos, puentes y carreteras a lo largo del país, contratando empresas panameñas para incentivar la economía en cada provincia.

Entre las primeras acciones que ejecutará, mencionó dos decretos de Gabinete, uno sobre turismo y otro relacionado al tema agropecuario. Hilado a esto último, avanzó que el primer Consejo de Gabinete se celebrará en el Instituto Nacional de Agricultura, ubicado en la provincia de Veraguas.

El primer día que ingrese al Palacio de las Garzas dará gracias a Dios y tendrá muy presente el recuerdo de su madre, quien falleció en febrero pasado. Ese día también impulsará una serie de proyectos de ley que pretende enviar a la Asamblea Nacional lo antes posible.

‘Cuando bajamos las escalinatas del C5, el presidente Varela me informó sobre las dos designaciones que haría en Junta Directiva del Canal', LAURENTINO CORTIZO PRESIDENTE ELECTO

La primera tiene que ver con la Ley de Contratación Pública. La equidad en este campo, planteó, es indispensable para atraer nuevos inversionistas al país y generar empleos, oportunidades para la población.

También tiene presente una Ley de Asociación Público Privada, que denominará por sus iniciales, Ley APP.

En cuanto a las reformas constitucionales manifestó que el documento que emana de la Mesa de Concertación Nacional es el más completo y consensuado que existe hasta el momento. Sin embargo, añadió que al momento de convocar al referéndum, el ciudadano tendrá la opción de votar a favor o en contra de temas puntuales.

Un tema ‘intocable' para ‘Nito' es el capítulo del Canal. A propósito de esto, confesó que en la reciente reunión de transición que efectuó al C5, en las escalinatas, el presidente saliente, Juan Carlos Varela, le reveló que haría dos nuevos nombramientos como integrantes de la Junta Directiva de la vía interoceánica, ‘pero no hubo acuerdo en lo absoluto', exclamó.

A pocos días de tomar las riendas del país, Cortizo tiene una clara misión: rescatar el nombre de Panamá en el exterior. Para eso, nombrará una comisión integrada por técnicos, sector privado y gobierno, para que salgan al extranjero y se sienten a hablar con las personas indicadas para esta tarea.

Cortizo identifica dos temas transversales: el agua y los medicamentos. Tópicos que requieren un análisis detenido, aunque ya hay avances para la creación de un centro nacional de compras de medicamentos e insumos que funcione de forma transparente para evitar las constantes impugnaciones en las contrataciones que, a la postre, provocan desabastecimiento y el alza en los precios de las medicinas.

En cuanto a la agilización de trámites gubernamentales, el gobierno entrante ve en Estonia un ejemplo a seguir. Tan es así, que en los próximos días un grupo de panameños que formarán parte del gobierno visitarán este país para conocer con detalle el funcionamiento.

‘Nito', como le gusta que le llamen, tiene tres frases que reitera en cada escenario donde le invitan a hablar: ‘no robar, no mentir y no engañar'. Las palabras forman parte del Código de Honor del Cadete, que ha adoptado como filosofía propia y del gobierno que está apunto de liderar.