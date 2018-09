Panamá espera a Duque con temas comercial y de seguridad en la agenda

La Cancillería de Panamá ha informado que los mandatarios sostendrán una reunión privada en el palacio Las Garzas, que luego será ampliada con la participación de altos funcionarios de ambos países, cuyas relaciones han estado marcadas en los últimos años por la tensión causada por una disputa comercial.



De acuerdo con la agenda oficia, Varela y Duque ofrecerán un pronunciamiento conjunto la término de la reunión ampliada, tras lo cual el mandatario colombiano participará en un encuentro empresarial.



Precisamente el sector empresarial panameño ha pedido a Varela que en el encuentro de este lunes quede claramente establecido el rumbo que tomará el conflicto arancelario que mantienen ambos países desde 2012 y en el cual la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha fallado a favor del país centroamericano.



"Exhortamos al presidente Juan Carlos Varela a que -en su encuentro con su colega colombiano- exponga de manera fuerte y determinante la posición panameña y de no obtener una respuesta favorable, iniciar, cuanto antes, la aplicación de medidas de retorsión efectivas".



Así lo expresaron el pasado jueves en un comunicado los empresarios de la panameña Zona Libre de Colón (ZLC), la mayor del continente y ubicada en el Caribe panameño, cuyas reexportaciones de calzado y vestido están afectadas por unas tasas en Colombia.



La controversia arancelaria comenzó en 2012 y ha vivido varias etapas, incluido un fallo de la OMC a favor de Panamá que obligó a Colombia a suspender en noviembre de 2016 un arancel mixto.



Esa tasa mixta fue sustituida por el Gobierno colombiano por dos decretos que endurecen los controles aduaneros y que dificultan de igual manera las importaciones de calzados y textiles procedentes de la ZLC, han dicho las autoridades panameñas, que han respondido elevando las tasas a algunas importaciones colombianas, entre ellas el café.



Otro efecto del conflicto arancelario es la suspensión en Panamá del proceso de ratificación de un tratado de libre comercio (TLC) con Colombia, firmado por los dos Gobiernos en 2013, después de cuatro años de negociaciones.



Las relaciones bilaterales también se han visto enturbiadas en los últimos años por el tema fiscal, debido a que Colombia busca que Panamá le entregue información de esa naturaleza sobre sus ciudadanos sin la necesidad de requerimiento judicial.



Además del tema comercial y financiero, el presidente Varela ha puesto énfasis en que la seguridad es uno de los asuntos prioritarios en la agenda bilateral que impulsa.



En el marco de la toma de posesión de Duque en agosto pasado, Varela dijo que en una reunión ambos dialogaron "sobre la importancia de trabajar en coordinación con Costa Rica y Estados Unidos para asegurar el aumento de interdicciones y la disminución del tráfico de drogas".



Varela ha reiterado su preocupación por el aumento de la producción de cocaína en la vecina Colombia al vincular los homicidios y otros actos criminales en Panamá con el narcotráfico.



"Nosotros somos un país que no exportamos problemas (...) una vez más hago un llamado respetuoso a los países de la región a fortalecer nuestra coordinación, sobre todo a Colombia, donde se tienen que tomar medidas puntuales contra el aumento de los cultivos", dijo Varela meses atrás en una sesión del Consejo de Seguridad.



En la visita, el gobernante colombiano estará acompañado por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo; Defensa, Guillermo Botero; Comercio, Industria y Turismo; José Manuel Restrepo; Hacienda, Alberto Carrasquilla; y Minas y Energía, María Fernanda Suárez.



Asimismo, viajarán el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, José Andrés Romero; y la directora de ProColombia, Flavia Santoro.



Antes de esta visita hubo una reunión en Ciudad de Panamá del Mecanismo de Consultas Políticas entre los dos países, que fue encabezada por la viceministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Luz Stella Jara, y el vicecanciller de Panamá, Luis Miguel Hincapié.



El mecanismo, que permite revisar la agenda bilateral, no se reunía desde 2014.