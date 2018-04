Panamá espera que crisis humanitaria en Venezuela se trate en Cumbre de las Américas

EFE

Panamá espera que "la crisis humanitaria en Venezuela" sea parte de las discusiones de la VII Cumbre de las Américas en Lima, aunque no está en la agenda oficial, centrada en la lucha contra la corrupción, informó hoy la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo de Alvarado.



"Aunque no está en la agenda, entendemos que la situación en Venezuela genera expectativa y hay preocupación", por lo que se espera que "sea tratado, porque se trata de una crisis humanitaria", especificó la vicepresidenta.



En una reunión este lunes con la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá (ACOPEP), De Saint Malo confirmó que acompañará al presidente panameño, Juan Carlos Varela, a la cita continental y, "aunque no conozco todas las confirmaciones, entiendo que el presidente (estadounidense), Donald Trump, y Raúl Castro (Cuba) asistirán".



La vicepresidenta señaló escuetamente que está previsto "un encuentro del presidente Varela con su colega Trump, y el tema será la agenda bilateral".



Reiteró que en esa cita Panamá no buscará ningún acercamiento con Venezuela, luego del retiro de embajadores recíproco, porque el Gobierno venezolano ha "agredido" al Gobierno panameño al sancionar a sus altos funcionarios y empresas con la suspensión temporal de relaciones económicas.



Eso en reacción a la decisión de Panamá de publicar el pasado 28 de marzo una lista de 55 venezolanos Personas Expuestas Políticamente (PEP), incluyendo el presidente del país suramericano, Nicolás Maduro.



De Saint Malo también comentó que Panamá insiste "en el diálogo, porque América Latina no gana nada con la confrontación", al ser cuestionada por las diferentes crisis políticas internas que se dan en Honduras, Perú o Brasil.



El presidente Varela acudirá a la cita de Lima acompañado, además de la canciller, por varios de sus ministros, empresarios y representantes de la sociedad civil, señaló la alta funcionaria.



Perú se prepara para recibir a representantes de los 35 Estados de la región y al menos 21 jefes de Estado y de Gobierno en la VIII Cumbre de las Américas, que este año estará dedicada a debatir sobre la gobernabilidad democrática y la lucha contra la corrupción.



A partir del martes, Lima se convertirá en sede de una serie de encuentros de la sociedad civil, organizaciones indígenas, sindicatos, jóvenes, parlamentarios y empresarios, previos a la Cumbre de las Américas que congregará a los mandatarios y autoridades políticas los próximos viernes 13 y sábado 14.