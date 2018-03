Ver Panamá como un paraíso fiscal "es cosa del pasado", dice De Saint Malo

EFE

Considerar a Panamá como un paraíso fiscal es "cosa del pasado", dijo hoy en una entrevista con Efe la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, quien destacó los "estándares internacionales" del país centroamericano.



"Panamá no es un paraíso fiscal, nuestros estándares y procesos así lo demuestran", sostuvo De Saint Malo, en el marco del Foro Económico para Latinoamérica, que concluyó hoy en Sao Paulo.



La también canciller resaltó que el Gobierno del presidente Juan Carlos Varela ha realizado un "esfuerzo sostenido" para actualizar los "estándares" al más alto nivel internacional y dijo que el escándalo de los papeles de Panamá no es un caso específico del país, sino reflejo de un sistema que "hay que fortalecer".



De Saint Malo evitó comentar el cierre de Mossack Fonseca, el bufete panameño que hace casi dos años acaparó la atención del mundo por ser el epicentro de los llamados papeles de Panamá.



En el ámbito político, la vicepresidenta consideró que el pulso entre el oficialismo y la oposición en el Parlamento es parte de la "democracia" y expresó su confianza en que será "superada cualquier diferencia que podamos tener a fin de avanzar en la agenda nacional".



"El objetivo es que el país avance", subrayó.



La canciller participó hoy en un debate sobre igualdad de género en el Foro Económico Mundial para Latinoamérica, una cita que durante tres días reunió a 750 líderes de 40 países para diseñar una nueva narrativa en una región que enfrenta un intenso ciclo electoral.



Uno de los temas abordados en el encuentro fue la lucha contra la corrupción, una batalla, que según la vicepresidenta, tiene que "afectar a quien participó en la corrupción" y "no al inocente".



"Hay que blindar el sistema para que no se permita la corrupción, tiene que asegurarse que haya justicia, con procesos penales, las multas, pero los proyectos deben continuar", resaltó.



"Los proyectos andando, que son proyectos que benefician a la población, que generan muchísimo empleo y que mueven la economía, continúan. Eso contrasta con el enfoque de otros países", agregó.



Sobre el caso específico de la constructora Odebrecht, De Saint Malo recordó que la compañía no podrá participar en licitaciones públicas hasta que no concluya el proceso judicial en el que se encuentra inmersa.



"Odebrecht tiene muchos años en Panamá y en Gobiernos anteriores se ha señalado su participación en casos corrupción, y en ese momento tomamos la decisión de que hasta que el proceso judicial no culmine, esta empresa no puede participar de nuevas licitaciones públicas", sostuvo.



En el marco del Foro Latinoamericano, la vicepresidenta resaltó que Panamá tiene "oportunidades" que ofrecer a la región, especialmente como centro logístico.



Para De Saint Malo, la ampliación del Canal de Panamá podría servir a Latinoamérica para abordar mercados "importantes", como Asia, y aumentar el intercambio comercial.



"Hay que seguir promoviendo Panamá como el centro logístico que es, aéreo, portuario, operativo, y potenciar la relación de América Latina y el Caribe con otras regiones del mundo", puntualizó.