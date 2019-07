Panamá, una ciudad insegura de transitar

Gabriela Grajeda

B ocinazos, frenazos abruptos e insultos son algunas de las situaciones a las que se avienen los peatones todos los días al querer cruzar las avenidas en la ciudad de Panamá. En algunos puntos de la ciudad, hay policías de tránsito vigilando y ayudando a los peatones a cruzar. Pero cuando estos agentes se marchan, cambian de turno o simplemente cubren otro lugar, las personas arriesgan su vida al cruzar por el paso peatonal y los automovilistas se exponen al peligro de arroyar a un individuo.

La cruda realidad es que la ciudad no cuenta con suficientes puentes elevados en puntos clave y tampoco hay una educación vial que ayude a las personas a usar este tipo de instrumento básico dentro de la ciudad. Todos los días, las calles y avenidas son interrumpidas para el paso desincronizado de los peatones, quienes no cuentan, en muchos casos, ni siquiera con un semáforo que los ayude a cruzar.

Un paso peatonal en curva

La abogada panameña Janis Smallegange, explicó que en algunos lugares el paso peatonal, que debería ser cómodo y normal de usar, es arriesgado porque los vehículos no bajan la velocidad. ‘A la altura de Multiplaza hay un paso peatonal en el que siempre hay un policía ayudando a las personas a cruzar porque la gente no se detiene'. Según Smallegange, el reglamento de transito tiene establecido cuáles son las causas por las que un peatón es responsable -si no usa el puente elevado o el paso peatonal- pero que también es una responsabilidad compartida.

Alan Cruz, transeúnte panameño, manifestó que el paso peatonal en Vía Israel, frente al centro comercial Multiplaza es una vía rápida y por eso los vehículos no bajan la velocidad, aunque deberían hacerlo. ‘El peatón es el que toma el riesgo, pero si camina por la línea de seguridad, el conductor es el que debe bajar la velocidad,' agregó.

Para Cruz, la presencia de la policía de tránsito es positiva, ya que en la mañana ese lugar es muy concurrido, por la gran cantidad de trabajadores que llegan al centro comercial , además de ser una parada de bus. ‘El policía está solamente en las horas pico y yo considero que con una mejor educación vial no debería ser un riesgo cruzar.'

Según el subcomisionado Adam Fernández, supervisor metropolitano en la Dirección de Operación de Tránsito Nacional, mantienen unidades trabajando en algunos puntos de la ciudad, para ayudar a los peatones a cruzar vías y así evitar atropellamientos. ‘En las calles de doble vía hemos tenido el problema de atropellos porque, por ejemplo, el vehículo que va en el carril derecho se detiene pero el izquierdo no, entonces el peatón se confía y ocurren los accidentes.'

Fernández comentó que las infracciones por desatender señales por exceso de velocidad, son las que ocupan el top cinco de emisión de boletas por parte de la policía de tránsito. ‘Si existe una línea de peatón tenemos que estar claros que hay que respetarla', agregó.

Aunque la raíz del problema, además de la falta de conciencia vial, es la ubicación de los pasos peatonales ya que no deberían estar a mitad de las avenidas de alta velocidad o después de las curvas, como sucede puntualmente con el caso de la Avenida Israel, junto al centro comercial. Por ello, la arquitecta panameña Guiselle Buendía, explicó que la ciudad sí está preparada para tener más puentes elevados ya que la misma comunidad pide la construcción de dichos puentes. ‘Desde el punto de vista de planificación urbana, debe de existir la voluntad de resolver las barreras arquitectónicas que se desarrollaron con el crecimiento descontrolado de la ciudad, además, estamos en un momento en donde necesitamos movernos hacia una cultura menos dependiente del automóvil y más amigable con el peatón y el ciclista.'

‘En el caso particular del paso peatonal junto a Multiplaza, un puente peatonal es la solución más obvia, aunque también existe la alternativa de mover la parada de bus a otra ubicación más alejada de la rotonda ya que son los autobuses los que provocan el elevado número de peatones que cruzan la calle', dijo la arquitecta.

Estadísticas brindadas por Adam Fernández, indican que el año pasado hubo un total de 47 mil accidentes de tránsito, 1097 fueron por atropello. En lo que va de este año a la fecha, hubo 20, 299 accidentes de los cuales 496 fueron por atropello, con 61 víctimas fatales.

‘No siempre es por imprudencia del peatón, en muchas ocasiones es por falta de cortesía del conductor', indicó el supervisor.

La abogada Smallegange, dijo que en Panamá se han dado muchos casos de compra de licencias de conducir y es por ello que además del mal manejo del vehículo, no hay una noción del reglamento de tránsito.

Conciencia y educación

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD AL CRUZAR LA CALLE Usar siempre las líneas peatonales o puentes elevados. Cruzar solo cuando el semáforo peatonal está en verde. Si es de noche, no cruzar la calle en lugares oscuros, menos si se lleva puesta ropa oscura. Buscar siempre lugares iluminados y visibles. No utilizar las curvas para cruzar la calle. No caminar en las autopistas y corredores. Asegurarse de que los conductores se hayan detenido antes de intentar cruzar. Esperar siempre en la acera y no en la calle o avenida. Ver a ambos lados antes de cruzar. No cruzar distraído. No aventarse a los vehículos de forma imprevista. No arriesgarse en ningún momento.

A finales del año pasado, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con otras entidades del estado, lanzaron campañas para la utilización de los pasos peatonales, la disminución de la velocidad y el uso correcto del cinturón de seguridad, sin embargo, la faltad de conciencia han hecho de este tema una pesadilla de accidentes en la ciudad. A inicios de 2019, la Policía Nacional realizó una campaña sobre el uso de los semáforos peatonales, explicando a las personas que debían esperar a que el semáforo estuviera en verde para poder cruzar. Asimismo, el subcomisionado Fernández, destacó que La dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, también tiene un programa de educación vial en las escuelas el cual cada año tratan de fortalecer: ‘Tenemos un convenio con Mapfre que nos apoya con folletos para ayudarnos a educar a los niños ya que con los adultos es difícil.'

Sin embargo, los planes educativos no parecen ser suficientes. ‘Es un tema de educación de parte del peatón y también de parte del automovilista, ya que en Panamá no hay cortesía, no se respetan los pasos peatonales, los carros paran encima de la ‘cebra', y como peatón, a veces caminas entre carros porque los vehículos no guardan la distancia,' agregó la abogada Smallegange.

‘Con una mejor educación vial por parte de los conductores y un mejor uso de las líneas de seguridad en el caso de los peatones, se puede mejorar el problema', opinó Cruz.

Y es que, además de la falta de educación, otra de las dificultades es que no en todas las calles y avenidas de la ciudad existen semáforos peatonales, tampoco hay señalización, ni líneas de seguridad. La arquitecta Buendía, indicó que en algunas ciudades de Europa, se utilizan incluso túneles para que los peatones pasen por debajo del tráfico, aunque en Panamá se está más familiarizado con los puentes y los pasos a nivel: ‘Todas las variedades tienen sus pros y sus contras en relación a costo, seguridad y accesibilidad; usando semáforos sincronizados para vehículos, ubicando los pasos peatonales más alejados de las intersecciones y salida de vías rápidas, cambiando de sitios las paradas de buses, cualquiera que sea la solución elegida deberá estar ligada a un plan de movilidad vial integral y un cambio en la cultura de los ciudadanos.'