Panamá carece de datos sobre conductas en embarazos en jóvenes

La directora de la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), Nishma Villarreal, dijo a Efe que actualmente el país carece de evidencia científica y datos más focalizados sobre estudios de comportamiento de embarazos entre mujeres jóvenes.



"Si bien la Encuesta Nacional del Salud Sexual y Reproductiva (Ennaser 2014-2015) es un instrumento que da luces de lo que sucede en salud sexual y reproductiva a nivel nacional, aún no tenemos certeza de una información concreta de lo que está pasando en los territorios", indicó.



Por ello, advirtió que cada vez más menores terminan teniendo relaciones sexuales a edades muy tempranas, y que muchos de ellos culminan en embarazos no planificados, que tienen consecuencias en su entorno de vida.



"¿Qué determina que un adolescente piense en tener relaciones a una edad temprana? o ¿qué ocurre en la comunidad si es tolerante o no al embarazo, o si incluso lo promueve?; hay estudios regionales que indican que hay territorios violentos, que prohíjan a que estos se embarquen en esa etapa para salir de ese entorno", explicó.



Villarreal sostuvo que la entidad ha lanzado la campaña digital "#InfoSexualParaTodos", teniendo como objetivo a adolescentes. Para ello, los jóvenes participan de manera anónima por medio de las redes sociales.



Detalló que en 2017 hubo una reducción de los embarazos en ese grupo de la población en un 18.8%. Pero esta cifra solo refleja a las que se realizaron controles prenatales.



El Representante Auxiliar del Fondo de las Naciones Unidas (UNFPA), José Manuel Pérez, anunció que en el próximo se invertirá en un estudio para mapear los niveles de embarazos y verificar los factores que inciden.



De acuerdo a la Ennaser, un 27.2% de las adolescentes de 15 a 19 años de edad han estado embarazadas alguna vez; un 6.4 esperaban su primer hijo y un 20.8 ya eran madres.



En la actividad también se abordó sobre prevención de embarazos adolescentes, cuidado de la salud sexual y reproductiva, y la difusión de los servicios amigables para la población joven.