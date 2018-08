'Panamá: Café', el libro que hace un recorrido por la historia del café en Panamá

Guadalupe León Barría

'Panamá: Café', es el primer libro con sello turístico que retrata la caficultura panameña desde sus orígenes hasta nuestros días. y este proyecto está a cargo de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) y la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, por su siglas en inglés).

La publicación pretende hacer un recorrido del exquisito grano en el país, reconociendo la ardua labor de los cafeteleros panameños y trascender fronteras.

Gustavo Him, administrador de la ATP, espera que con este proyecto se promueva la marca país dentro y fuera de Panamá, promocionando el turismo local e internacional, además de dar a conocer los encantos culturales y turísticos de las regiones cafetaleras, atrayendo a inversionistas y compradores internacionales.

La publicación es un retrato detallado de los primeros cafetales en el país, abarcando la provincia de Chiriquí como región cafetera privilegiada por su clima y atractivos naturales; las fincas cafeteras y productores más destacados; los Ngäbe Buglé quienes han jugado un papel protagónico en la caficultura; los procesos, variedades y los mejores granos en Panamá; la agricultura sostenible; el circuito del Café, el agroturismo y el ecoturismo; la propuesta gastronómica y otros temas.

La edición de gran formato y con fotografía extraordinaria será referencia para locales y extranjeros interesados en conocer la región cafetalera del país y degustar uno de los mejores cafés del mundo.

“En materia de turismo, nuestro aporte a esta importante obra tiene el objetivo de establecer el Circuito del Café y promoverlo como nuevo producto turístico en la región de Chiriquí”, indicó Him, quien ha visitado en los últimos meses las fincas cafeteras de Boquete y Tierras Altas.

En 2017, el Centro de Exploración del Café creado por la ATP en Boquete, se convirtió en la puerta de entrada hacia el circuito del Café, permitiendo a miles de visitantes tanto nacionales como extranjeros tener la vivencia en las fincas productoras de café.

Acerca de SCAP

La Asociación de Cafés Especiales de Panamá fue conformada en 1996 por un grupo de productores de Boquete y Volcán, que se unieron para dar a conocer sus cafés especiales.

Siendo el café uno de los productos agrícolas más importantes de las tierras altas panameñas, los productores encontraron en exóticas variedades del grano como el geisha, la joya de la corona. Una joya que tiene una creciente demanda global.

Actualmente SCAP tiene más de 50 miembros activos que exportan sus variedades de cafés especiales a todo el mundo, y que son ganadores de premios y reconocimientos en competencias y subastas internacionales, logrando superar cifras récord.

Acerca de Editorial Sello de Agua

Editorial Sello de Agua es una reconocida marca que durante siete años ha publicado 18 libros de mediano y gran formato, dos de los cuales han sido merecedores del Premio Andigraf en impresión de tapa dura y rústica.

T’ACH, cocina autóctona panameña la más reciente publicación de Sello de Agua en alianza con el chef Charlie Collins, acaba de ganar el premio: Best Culinary Heritage Cookbook of the World (Mejor Libro de Herencia Culinaria del Mundo), otorgado por Gourmand World Cookbook Awards, celebrados en China y considerados los Óscares de los libros de cocina.