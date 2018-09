Panamá acusa al Aquarius de mentir para conseguir pabellón y niega presiones

EFE

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) acusó hoy al barco Aquarius de mentirle y esconderle que su verdadera intención era salvar migrantes en el Mediterráneo, y negó cualquier tipo de presión por parte de Italia para cancelar la bandera panameña del buque.



"La embarcación, con el debido respeto, faltó a la información. Esa es la principal causa del proceso de cancelación del registro. Ellos jamás comunicaron a la Autoridad Marítima de Panamá que se iban a dedicar a operaciones de salvataje", afirmó a Efe el director de la Marina Mercante de la AMP, Fernando Solórzano.



Solórzano explicó que el Aquarius fue incluido el pasado 21 de agosto en el registro panameño, el más grande del mundo con más de 8.000 barcos abanderados, como un buque "de propósito especial", que iba a realizar "investigaciones y trabajos geotécnicos".



Sin embargo, la Autoridad Marítima se enteró por medios internacionales y por las autoridades italianas de que el barco "estaba realizando operaciones fuera de los procedimientos jurídicos internacionales".



"Habíamos recibido información de que la embarcación había sido excluida del registro de Gibraltar porque no estaba dedicándose a las operaciones marítimas para las cuales pidieron registro (...) Hicimos las mismas verificaciones y comunicamos a la firma de abogados que representa la embarcación que se iba a dar apertura a un proceso de cancelación", apuntó.



La cancelación del pabellón se hará efectiva "en los próximos días o próximas semanas, depende de la velocidad de los trámites legales" y, una vez se notifique a sus representantes, el buque "tendrá que dirigirse a algún puerto", añadió.



Las ONG SOS Méditerranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), responsables del Aquarius, pidieron este lunes a las autoridades francesas que permitan al buque, que se encuentra todavía en aguas internacionales junto a la costa libia, atracar en Marsella y desembarcar a los 58 inmigrantes que lleva a bordo.



"Si la embarcación hubiese dicho la verdad desde un inicio no estaríamos en esta decisión innecesaria", aseguró el director de la Marina Mercante panameña.



Tras el anuncio de la Autoridad Marítima de Panamá de que iba a revocar el pabellón al Aquarius, las ONG acusaron al Gobierno italiano en un duro comunicado de someter a Panamá a una "brutal presión económica y política" para revocar el registro.



Solórzano negó categóricamente haber recibido presiones, y aseguró que la cancelación del registro se debe a razones "técnicas y no políticas".



"Nosotros no hemos recibido ninguna solicitud por parte del Gobierno de Italia para cancelar la embarcación", insistió.



El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, decidió el pasado junio cerrar los puertos italianos a los migrantes, por lo que el barco ya no puede atracar en ellos.



El Aquarius es el único barco de búsqueda y rescate no gubernamental que sigue tratando de salvar vidas a día de hoy en el Mediterráneo, según las ONG.



Las ONG dijeron el domingo en un comunicado que, en su opinión, la decisión de la Autoridad Marítima panameña "condena a cientos de hombres, mujeres y niños que buscan desesperadamente un lugar seguro en el que refugiarse a morir ahogados en el Mediterráneo", y asesta "un duro golpe" a la misión humanitaria de su navío.



"Europa no puede darse el lujo de renunciar a sus valores fundamentales", destacó en la nota la vicepresidenta internacional de SOS Méditerranée, Sophie Beau, en la que pidió a los gobiernos europeos que les defiendan de las acusaciones en su contra lanzadas por el Ejecutivo italiano ante Panamá o que le permitan seguir su misión emitiéndole una nueva bandera.