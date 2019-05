OHL Panamá aclara postura de la corporación ante demandas internacionales

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



La constructora ferroviaria, OHL que participa para que le adjudiquen la licitación para construir la extensión de la Línea 1 del Metro de Panamá de Estación San Isidro hasta lo que será la Estación Villa Zaita enfrenta algunas demandas internacionales; sin embargo, los representantes de OHL Panamá dieron su punto de vista a La Estrella de Panamá.

Una de las sanciones se originó en su natal España a finales de marzo, cuando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó a OHL mediante su subsidiaria, EyM Instalaciones, S.A., con 118 millones de euros ($133.4 millones) acusada de crear cárteles y falsear la competencia en los concursos públicos para la construcción del tren de alta velocidad, conocido como el AVE y del tren convencional.

Ante ese hecho sus representantes en Panamá señalaron que "la compañía mantiene una política de tolerancia cero con la corrupción, desde su fundación en 1911 hasta el día de hoy, ningún directivo ni empleado de la compañía (que incluye a OHL S.A.) ha sido condenado por algún supuesto de corrupción".

Esto -dijo- "significa evitar cualquier forma de corrupción y cumplir con todas las leyes y demás normativas anti-soborno y anticorrupción aplicables, así como seguir las recomendaciones de los organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas".

Mientras tanto en Qatar, la empresa OHL, que tiene más de 100 años de presencia en el mundo de la construcción, a mediados de abril la fundación encargada del Hospital de Sidra demandó a la compañía ante la Corte de Arbitraje de Londres por la suma de 1,134 millones de euros ($1,282.8 millones), debido a que un tribunal determinó varios laudos arbitrales.

Debido a este segundo reclamo que inició en 2014 con una reclamación de casi 800 millones de euros ($90.4 millones) y a la fecha disminuyó a 364 millones de euros ($41.1 millones), los representantes de OHL Panamá indicaron que la obra es un proyecto ejecutado al 95% por la JV OHL (55%) y Contrack Cyprus (45%) para Qatar Foundation.

"El litigio arbitral se inició el 30 de julio de 2014 ante la Cámara de Comercio Internacional. Tanto la JV OHL como Qatar Foudation están reclamando diferentes importes a la Cámara de Comercio Internacional por el Hospital de Sidra. Se trata de reclamaciones cruzadas. No se espera cerrar el laudo arbitral hasta más allá de 2020", explicó el representante de OHL. No osbtante, aclaró, que la JV OHL ya posee laudos arbitrales a favor en este caso.

La aclaración de OHL Panamá culminó con la explicación de su no participación final en la licitación para la construcción de la Línea 3 del Metro de Panamá como una de los siete consorcios precalificados, para entregar sus propuestas técnicas y económica a inicios de abril.

OHL pidió a Metro de Panamá S.A. "la imposibilidad de presentar oferta si no se concedía un mes más de plazo para la presentación de la misma. Dicho plazo adicional era necesario debido a la complejidad tanto del contrato principal como el del subcontratista nominado. Dado que no fue concedida la ampliación nos disculpamos con Metro de Panamá, S.A. lamentando no poder entregar nuestra propuesta como así era nuestra intención".