‘A la palabra ‘news' se le está dando un uso casi que prostituido'

Tan sencilla como inteligente es Cynthia Hudson. En catorce minutos de conversación con este medio, la vicepresidenta ejecutiva y gerente general de CNN en Español desnudó sus secretos de éxito para ser un buen periodista en un mundo tan complejo —incluyendo a Estados Unidos—. Ni por un momento se intimidó para responder cómo había manejado las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la cadena de televisión. ‘América Latina está llena de autócratas que mienten (ríe)', dijo sobre el tema. A principios del mes de abril, Hudson visitó Panamá para participar como panelista de un evento sobre liderazgo de mujeres.

¿A QUÉ VIENE A PANAMÁ?

La Americas Society Council of the Americas es un grupo que trata temas sobre el rol de la mujer dentro del desarrollo de las Américas. Ellos hicieron un evento en Panamá y me invitaron a participar como panelista para hablar sobre el papel de la mujer, la integración de género y la importancia de la diversidad dentro de las industrias. Me parecía que el panel era muy importante y me sentí muy honrada de poder participar en el evento.

¿EN QUÉ ESTÁ ENFOCADA SU PRESENTACIÓN EN EL EVENTO?

En realidad, creo que todas vamos a hablar de los mismos temas, que son: ¿Cómo crear oportunidades para que haya diversidad dentro de un espacio laboral? ¿Cómo crear la conciencia de la diversidad, no solo desde el punto de vista de género, sino también racial y de pensamiento? Se ha comprobado que las empresas que tienen una participación mayor de diversidad, sea racial, de género, de pensamiento, son a las que mejor les va. Creo que es el momento de la mujer. Hollywood empezó con esto de ‘me too' y creo que es un buen momento para poder llevar el mensaje de la importancia que tiene la mujer.

TRAYECTORIA Cynthia Hudson tiene una importante carrera en medios Nombre: Cynthia Hudson Ocupación: Vicepresidenta ejecutiva senior y gerente general de CNN. Resumen: Ante de unirse a CNN en Español, Hudson se desempeñó como directora creativa y vicepresidente ejecutiva de Spanish Broadcasting System (SBS) y directora de Mega TV emblema, Mega TV. Asimismo, supervisó la expansión estratégica del contenido de SBS a través de múltiples plataformas y del desarrollo de sinergias entre las marcas de entretenimiento de SBS. Mega TV experimentó un importante crecimiento bajo su liderazgo y acumuló 27 premios Emmy. De 1997 a 2005, fue vicepresidenta y directora de Cosmopolitan Televisión.

HA SIDO CALIFICADA COMO UNA DE LAS 50 MUJERES MÁS PODEROSAS DEL MUNDO. ¿CÓMO LOGRA UNA MUJER DE RAÍCES LATINAS, EN ESTADOS UNIDOS, ALCANZAR ESTE GALARDÓN?

Creo que se logra a través de mucho esfuerzo. Yo le estaba comentando a alguien recientemente que existe el mito de la súper mujer y el concepto de los años sesenta de que ‘lo puedes tener todo'. Creo que eso no es verdad y que lo puedes tener todo, pero no todo a la vez. Hay momentos en que tienes que enfocarte en tu carrera y en tu familia. Yo también creo que las opciones y las oportunidades de la mujer hoy en día son mucho mayores que las que yo misma tuve.

¿CÓMO ERA EN EL PASADO?

En mi juventud era imposible pensar en no tener una familia. Eso era un tabú. Yo tengo tres hijas y les digo que quiero que sean felices. Yo no creo que es necesario tener una familia. Tu familia no son solo los hijos. Tu familia son tus amistades, tus primos... Hay otras formas de crear una familia. El querer a una persona no significa que tienes que pasar por un modelo tradicional. Ese es un mensaje para las mujeres de hoy día que queremos ciertos logros personales. No te limites a lo que te dijo tu abuela. Cuando yo era joven me decían que si no me casaba a los 23 años era una quedada. Me casé con mi primer esposo y era el incorrecto. ¡Aprendí la lección!

CAMBIEMOS EL TEMA. HABLEMOS DE PERIODISMO...

Yo creo que el periodismo está sufriendo un ataque del sistema moderno de multiplataformas, en el sentido de que cualquiera dice que es una ‘news'. La palabra ‘news' se está utilizando de forma casi prostituida. Pero, la noticia tiene un rigor periodístico. Un comentarista, una persona que hace propaganda y una que da una noticia que no tiene balance ni fuente no es un periodista. Que porque alguien te diga que es una ‘news' o porque lo ponen en Facebook no significa que esto es verdaderamente periodístico.

SI TUVIERAS QUE MENCIONAR CINCO PALABRAS QUE SIRVAN COMO HERRAMIENTAS A LOS JÓVENES PERIODISTAS PARA EVITAR CAER EN LAS ‘FAKE NEWS', ¿QUÉ DIRÍAS?

Creo que tienen que ir conociendo las grandes marcas del periodismo tradicional. Creo que tienen que verificar y confirmar, que no se puede ser tan ciego de no darse cuenta de que estamos en un mundo en que la información tiene otro problema: por la forma en que se manejan los dispositivos y los medios sociales uno puede crearse su propio mundo en el que solo se escucha lo que uno piensa y no hay diversidad de opinión. Pero resulta que la diversidad de pensamiento y la de opinión es muy importante para crecer y para saber tomar una decisión.

¿QUÉ MÁS PODRÍAS DECIRLES?

Creo que el deber de cada persona es ser responsable. La responsabilidad de nosotros es dar información verídica y cuidar el rigor periodístico. Pero, la responsabilidad de cada ciudadano no es ser ignorante ni manipulado. La responsabilidad de cada persona que tiene un dispositivo y que busca una información es verificar y decir que ‘soy responsable con mi propio cerebro, que voy a verificar que la información que me están dando es verídica'.

¿CÓMO HA MANEJADO CNN LAS DIFERENCIAS CON EL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS, DONALD TRUMP?

(Ríe) Fíjate, en el caso de CNN en Español es interesante el tema porque obviamente hay un ataque muy fuerte hacia los inmigrantes. Incluso, cuando no era presidente aún, Trump dijo que por qué había que tener canales en español en Estados Unidos. Así que imagínate. Estamos bajo un ataque continuo. Te diría que nosotros entendemos que la táctica que el señor utiliza para poder controlar es la división.

EXPLÍCAME UN POCO MÁS...

Es la famosa palabra de divide y conquista. Él ha creado una división muy fuerte no solo entre las personas de razas, etnias, clases sociales. Él está jugando inclusive con las personas de niveles educativos. Esto es muy triste porque el concepto democrático de los Estados Unidos fue creado con la idea de que la política norteamericana se utilizaría para unir la diversidad de pensamiento y buscar un bien común. Y yo creo que el concepto del bien común se ha perdido.

¿QUÉ ESTRATEGIA SE HAN PLANTEADO PARA TRANSMITIR ESTO AL PÚBLICO?

Nuestra estrategia es de repetir continuamente los hechos y demostrar con pruebas que la información que se está usando es falsa y que no está basada en ningún tipo de dato real.

NO DEBE SER FÁCIL ENFRENTAR AL PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS...

Creo que hay muchos Trumps. América Latina está llena de autócratas que mienten (vuelve a reír).

¿CÓMO VE A PANAMÁ DESPUÉS DE LOS ‘PANAMA PAPERS?

Creo que los Panama Papers abrieron una caja de Pandora y creo que es válida a nivel periodístico en el sentido de que no podemos tener un mundo donde se utiliza todo tipo de herramientas económicas y políticas para crear situaciones que son peligrosas para la sociedad. Y creo que eso es lo que demuestra los Panama Papers. Te diría que nuestro deber es destapar dónde están las áreas grises y nublosas que no se entienden. El papel del periodismo es levantar y abrir las ventanas para que las personas vean dónde están los escondites y las injusticias del mundo.