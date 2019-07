'Pachi' Cárdenas atestigua en caso 'pinchazos'

Rekha Chandiramani

El segundo testigo citado a la audiencia de este jueves por el caso de los pinchazos fue el longevo dirigente del Partido Revolucionario Democrático, Francisco Sánchez Cárdenas.

Narró que en 2015 se presentó voluntariamente a la Fiscalía Auxiliar cuando tuvo conocimiento de las intervenciones. Allí reconoció unas 20 comunicaciones, entre escritas y audios, que tuvo con copartidarios, entre ellos Mitchel Doens, Reinaldo Rivera, Balbina Herrera, entre otros.

También hizo alusión a una reunión donde los citó Gabriel Betesh (miembro del Frente Empresarial del PRD) donde le hizo un ofrecimiento para acallar las críticas de la dirigencia del partido en ese momento al gobierno de Martinelli porque "ponían en peligro los más de $3 mil millones de inversión que corrían en ese momento".

El dirigente perredista contestó también que consideraba a Martinelli como un "adversario político" más no un enemigo y que no entendía porqué Martinelli había usado "métodos políticos" que no tenía necesidad de usar.

La audiencia se reanuda a las 3:00 p.m. con los otros dos testigos, cuyos nombres se reservó la fiscalía.