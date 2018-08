Operativo detecta establecimientos que incumplen con medidas sanitarias

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



La Región de Salud de San Miguelito, realizó un operativo en varios establecimientos de expendios de alimentos, en el sector de San Isidro, Corregimiento Omar Torrijos, detectándose el incumplimiento de las medidas sanitarias.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud (Minsa), en la mayoría de los establecimientos de comida, panaderías y 'minisúper', se encontraron múltiples deficiencias sanitarias como la falta de carne de salud, no contaban con delantal, gorra redecillas, los dependientes estaban en chancletas. Además la mala manipulación de los alimentos se podía ver a simple vista, la tabla de picar las carnes y los utensilios sucios, presencia de roedores, cucarachas, moscas, limpieza inadecuada, neveras deterioradas, entre otras.

El Director Regional de Salud de San Miguelito, Dr. Juan Biebarach, procedió a sancionar a los dueños de estos establecimientos, ante múltiples deficiencias sanitarias encontradas y potencialmente peligrosas de poner en riesgo la salud de la población que consume a diario estos alimentos.

Igualmente se procedió al decomiso de los cigarrillos de ventas ambulantes que se encuentran ubicados en las entradas de estos locales y sus alrededores. Cabe señalar que los productos cárnicos, vegetales y otros, sin refrigeración a la intemperie causan una gran cantidad de enfermedades. La mala manipulación de estos productos se podía ver a simple vista.

Biebarach subrayó que la manipulación inadecuada de los alimentos y no aplicación de las normas sanitarias dan como resultado un sin número de enfermedades transmitidas por los alimentos. Son varias las bacterias que se producen cuando no es manipulado de manera higiénica pasando de mano en mano, o no mantiene la cadena de frío. Todas producen intoxicaciones diferentes que se manifiestan con síntomas como diarrea, fiebre, dolores estomacales, y que pueden producir otras enfermedades.

Además se encontró gran cantidad de basura donde la mala disposición de los desechos de estos locales es un problema de salud pública. Igualmente se aprecia que las trampas de grasas no están funcionando y la vierten a las cunetas.

En lo que va de este año en la Región de Salud de San Miguelito, se han registrado más de 16 mil casos de diarreas. El mayor número de los casos se han presentado entre las edades de 20 a 59 años.