‘Nunca me ha interesado quedarme en un solo género musical'

Errol Caballero

errol.caballero@laestrella.com.pa



R ubén Blades es multitasking. Bien puede dedicar parte de su colmada agenda a grabar un álbum, como Paraiso Road Gang , lanzado recientemente, o a actuar en la serie Fear The Walking Dead , spin off de la producción original de Fox, una de las más exitosas que esta cadena ha lanzado en los últimos años.

Cuando no hace música —solo este año está pendiente de grabar discos con las agrupaciones Editus y Boca Livre— o no está en un set de filmación, apoya, a través de su cuenta de Twitter o Instagram algunos de los nuevos talentos musicales que tratan de darse a conocer más allá de las fronteras panameñas. No importa si es pop o rock , el veterano salsero se muestra igual de entusiasta al momento de dar a conocer la música de los más jóvenes.

Cuando no está ocupado en algún compromiso musical o con los productores de la serie, Blades, conocido por sus letras donde la poesía urbana confluye con las inquietudes políticas y sociales, comparte ideas en su blog. En ‘La Esquina de Rubén', el fundador del extinto partido Papá Egoró y exministro de Turismo acostumbra plasmar sus posturas sobre temas que van de la crisis venezolana a los comicios presidenciales en Panamá.

Con el tiempo que le queda, el ganador de varios Grammy —tanto en su versión latina como anglosajona— responde las preguntas que le dirigen desde diferentes medios internacionales, como hizo con este cuestionario que le envió La Estrella de Panamá .

¿Que fue lo que llamó la atención de ‘Making Movies' para que primero los mencionaras en la alfombra roja de los Grammy y posteriormente grabaras con ellos, en el disco ‘Ameri'kana'?

Primero leí que en una entrevista me habían mencionado como influencia y que sus padres querían que los conociera y grabara con ellos. Allí me di cuenta de que habían dos panameños en el grupo. Entonces entré a la internet y oí su disco ‘Spinnin'out'. Me gustó la dinámica del grupo, su combinación de rock y percusión latina. Hice una letra nueva para ese disco. Lo titulé ‘No te calles' y lo grabé con ellos. El otro tema, ‘Delilah', fue consecuencia de la relación inicial.

También has tenido comentarios favorables para la joven cantante Valerie Guinard, ¿cómo te ves en este rol de mecenas del nuevo talento musical panameño?

En realidad lo que hago es poner al servicio del talento de las redes sociales que he construido con el apoyo de cientos de miles de personas. Pero los músicos son los que sostienen su posibilidad, con la calidad de su trabajo. Yo solo les doy mi apoyo.

¿Cuál es la historia detrás del tema ‘Delilah', que grabaste junto a Lou Reed? Siempre has colaborado con artistas de este género, dado tu influencia, ¿crees que podrías haber sido roquero en otra vida?

Lou Reed y yo grabamos juntos en 1987, para mi primer y único disco en inglés ‘Nothing But The Truth'. Escribimos juntos y esa canción ‘Delilah' fue una de las ideas que surgieron de nuestra colaboración. Mi experiencia musical comenzó con el rock , con una banda panameña llamada ‘The Saints'.

¿Cómo fue la colaboración con Horacio Valdés, ex Son Miserables, en tu nuevo álbum ‘Paraiso Road Gang'?

A Horacio lo conozco desde que Son Miserables participó en el álbum ‘La rosa de los vientos' que produje en Panamá, en 1997.

Además del vocalista de Son Miserables, ¿hay otros artistas panameños con los que hayas trabajado en ‘Paraiso Road Gang'?

‘Pash' es un joven rapero urbano. Luis Enrique Becerra hizo los arreglos, videos y coprodujo el álbum Paraiso Road Gang conmigo. Todos los músicos son panameños, menos Eric Riegler, en la gaita escocesa, en el tema Templo de agua .

¿Trabajaste nuevamente con la orquesta de Roberto Delgado?

En vientos y percusión, en algunos temas. (Este año Blades tiene previsto salir de gira nuevamente con la ‘Roberto Delgado Salsa Big Band', en un recorrido que lo llevará por Estados Unidos y Europa).

El título hace referencia a la conocida obra de Joaquín Beleño. ¿Hace alusión la novela o alguno de los temas planteados en ella?

No, pero el tema de los juzgados zoneítas no se limitó a la cárcel de Gamboa.

¿Definirías este trabajo como una obra de fusión?

Es un nuevo género que mi esposa Luba Mason y yo denominamos ‘Mixtura'.

¿Es un proceso en el que vienes trabajando desde hace varios años, con álbumes como ‘La Rosa de los vientos, ‘Tiempos, ‘Mundo' etc?

Nunca me ha interesado quedarme en un solo género musical. Donde crea que pueda contribuir, allí estaré.

¿Cómo se diferencia esta producción de ‘Cantares del subdesarrollo' y de otras producciones más recientes?

‘Cantares' lo hice prácticamente solo. ‘Paraíso Road Gang' es una colaboración. La producción es más compleja. Los temas son más complicados musicalmente. Cada producción es distinta en cuanto a su intención y contenido.

¿Cómo va el rodaje de ‘Fear The Walking Dead'? ¿Alguna vez pensaste que iba a llegar hasta una quinta temporada?

El rodaje va bien, gracias. Estamos filmando en Texas. Uno jamás puede predecir lo que va a ocurrir con una serie de televisión como Fear The Walking Dead , que es presentada en 210 países. Creo que es casi que segura una sexta temporada.

Blades y ‘Making Movies'

COLABORACIÓN

‘Paraíso Road Gang' abre con la canción ‘No te calles', grabado con la banda Making Movies, de los hermanos Diego y Enrique Chiu, ambos oriundos de la provincia de Veraguas. La canción fue lanzada originalmente en enero junto con un portal web que le permitía a los fanáticos grabar y anexar un audio al tema original, que, a través de esta técnica interactiva, va cambiando y adicionando nuevas estrofas. ‘La idea de esta canción es que el público, los artistas, no se callen sobre lo que está pasando en el mundo; es tener la canción más larga y colaborativa de la historia de la música', comentó el guitarrista y vocalista Enrique Chiu.