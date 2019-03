Nueva aplicación alertará la entrada de las importaciones agropecuarias

María Alejandra Carrasquilla Reina

maria.carrasquilla@laestrella.com.pa



Una nueva ‘apss’ podrá advertir a los productores y los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y demás autoridades de instituciones del sector sobre el ingreso de una importación de productos agropecuarios.

“Se espera que la aplicación recomiende al funcionario público cuándo debe aceptar una importación, para que no se den ese tipo de problemas de que no se sabe cuándo debe importar o cuando no", indicó a La Estrella de Panamá, Anabel Broce, directora de Arquitectura, Tecnología de la Autoridad Nacional para Innovación Gubernamental (AIG).

La aplicación unificará las cifras oficiales de las instituciones del Estado dedicadas al sector agropecuario. "El problema actual es que cada institución tiene una estadística diferente, lo que buscamos es que se unifiquen" manifestó Broce.

El sistema indicará los meses en que los rubros están listos para venderse en el mercado local, ya que tendrá registradas estadísticas sobre la época siembra y cosecha de los distintos rubros de la cadena agrocomercial y empresas agroindustriales.

También tendrá cifras de exportación, un sistema en el que se pueda llevar la preparación del terreno, o también se podrá hacer un levantamiento de calle.

Sin embargo, el MIDA anunció que las alertas que revele la App “solo será de carácter informativo” y no se utilizará de manera obligatoria para controlar el ingreso de las importaciones al país.

El programa estará disponible para teléfonos android y para las computadores. El uso será gratuito el público en general. El costo de la aplicación fue de $50 mil dólares.