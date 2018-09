Ningún ‘call center' es la solución, Arias

Ismael Gordón Guerrel

igordon@laestrella.com.pa



El precandidato presidencial por el Partido Alianza, José Domingo Arias, asegura que las prácticas políticas de siempre se han sofisticado con el uso de las redes sociales.

Arias responde de esa manera a las acusaciones entre precandidatos y candidatos a la Presidencia de la República en redes sociales.

‘Ningún call center va a resolver el problema de la falta de agua, la basura y el desempleo', aseguró Arias, quien recorrió distintos puntos del país en busca del voto para las primarias del Partido Alianza, que se celebrarán el 7 de octubre.

‘Eso de que uno le tira al otro y el otro se esconde, son prácticas políticas viejas que la gente ni ve ni le interesan', precisó Arias.

El precandidato por Alianza dijo que cuando se escucha al call center más grande que tiene Panamá, que es el pueblo, diciendo que no tienen agua o que no les recogen la basura o que no alcanza la plata para llegar a fin de mes ‘deja bien claro que la gente no come Twitter'.