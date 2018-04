Navarro, con siete denuncias en el TE y una en el MP

Ismael Gordón Guerrel

Juan Carlos Navarro, aspirante a ser el abanderado del Partido Revolucionario Democrático para la presidencia de la República, enfrenta siete denuncias en el Tribunal Electoral (TE) por violar la veda electoral.

La tarde de este martes, Navarro llegó a la sede del TE para notificarse ante las denuncias en su contra. Una de ellas fue presentada de manera anónima y otras seis las inició de oficio el TE.

‘Me hacen siete denuncias por apoyar la causa del Parque Nacional de Darién, dar a conocer mis ideas y hacer uso de la libertad de expresión', reclamó Navarro, quien dijo que ‘la idea del señor Varela (el presidente de la República) es convertir al Tribunal Electoral en su brazo de censura y verdugo de la libertad de expresión'.

Navarro apuntó que todas las medidas del TE han sido contra candidatos de oposición.

‘El señor Varela tiene una persecución política contra el PRD y los candidatos', argumenta el político. Y afirmó que no permitirá que el Ministerio Público sea utilizado como el brazo ejecutor de la Presidencia en contra de los políticos.

INVESTIGACIÓN Juan Carlos Navarro informó de los diversos los procesos Seis denuncias se iniciaron de oficio en el Tribunal Electoral. Otra se presentó de forma anónima. En el Ministerio Público reposa una denuncia interpuesta por Jaime Lasso, por el supuesto delito contra el honor. La notificación se hizo el lunes.

El TE informó que mediante Decreto 3 del 15 de enero del año en curso se creó la Unidad de Medios Digitales, instancia que tendrá bajo su cargo velar por las informaciones que se divulguen por medio de las redes sociales y otras plataformas digitales.

El objetivo es verificar que no existan violaciones por parte de los partidos políticos a las normas establecidas en el Código Electoral a través de las últimas reformas electorales y las demás leyes vigentes durante el periodo de la veda electoral establecida.

De acuerdo con la ley electoral vigente aprobada por la actual Asamblea Nacional, solo está permitido hacer campañas electorales 45 días antes de las elecciones internas y 60 días antes de las elecciones generales.

Por otro lado, Navarro confirmó que el Ministerio Público lo notificó, este lunes, en horas del medio día, de una querella de Jaime Lasso, exembajador de Panamá en Corea.

La citación del MP era para este martes a las 6:00 a.m., por lo que no acudió.

‘No conforme con esto, el señor Varela, por intermedio de su testaferro Jaime Lasso, me ha interpuesto una denuncia por delitos contra el honor como respuesta a las denuncias públicas que hice algunos meses y que hoy reitero en el sentido de que el señor Varela, a través de Lasso, recibió coimas por más de 10 millones de dólares por parte de Odebrecht...', indicó Navarro en las instalaciones del TE, la tarde de ayer.

‘Desde aquí les digo al perseguidor y a su círculo cero, que no me intimidarán, que no claudicaré, que no me rendiré y que, por el contrario, seguiré denunciando y combatiendo la ineficiencia, la incapacidad y la corruptela de este gobierno', agregó el político.