Así nació ALLCHINA, la empresa panameña que conquista China

Las lágrimas se precipitan hacia el suelo porque el niño no tiene intención de retener su llanto con sus lánguidos dedos. Sin esperar a cuestionado inquiere a su padre: ¿por qué estudio en el San Agustín? Este colegio es muy caro'. Sin preámbulos, su padre le contesta: ‘Hago un esfuerzo por ofrecerte la mejor educación, el resto lo aprenderás en la calle'.

Quinquenios más tardes, en el 2006, las calles comerciales de Guangdong contribuirían a la formación del inseguro infante que décadas pasadas sollozó con su progenitor en David, Chiriquí.

Sin empleo y con escaso dinero el panameño de 23 años de edad, después de dos meses de vacaciones, optó por quedarse en Cantón, junto a su novia panameña y amigos extranjeros. La gallardía que tenía surgió para cumplir su nuevo objetivo: crear su propio negocio.

‘Decidí quedarme en China, pero no me surgió el miedo hasta que perdí el avión hacia España, estaba asustado, tenía mi vida en ese país', recuerda Germán Núñez Peralta en una conversación con ‘La Estrella de Panamá'.

El miedo estaba presente pero el dinero no. Las tarjetas de créditos les fueron rechazadas al instante de pagar los enseres. Para desgracia de él, en China no se permite pagar a través de este sistema. Sin entender nada, se dirigió a un cajero automático, pero el aparato se engulló las tarjetas para no devolverlas más. ‘Lo lamento, la máquina se ha tragado las tarjetas', le reveló el banquero chino.

Con el apoyo de sus compadres y su novia de aquel entonces pudo alimentarse y dormir seguro. Sin embargo, los problemas de Germán aumentaban con cada día que pasada en esta provincia de Asia Meridional. Su visa vencida lo ponía en peligro de ser deportado, multado o en el peor de los casos, encarcelado. ‘Todo era un problema en el primer mes', revela Germán.

Para poder permanecer más tiempo en China su única solución fue buscar un empleo. Sin poder ejercer su profesión, la abogacía, su esperanza de continuar viviendo lejos de España radicó en enseñar inglés, empleo que adquirió gracias a Purple, una china que lo contrató sin previa entrevista en la ciudad de Guangzhou. ‘La chica no me conocía, pero estaban desesperados, necesitaban gente capacitada para enseñar el inglés'.

Ganando 250 yuanes la hora en el colegio era suficiente para vivir cómodamente, pero no para iniciar un nuevo proyecto.

‘Trataba de comer barato', indica Germán. El joven se trazó un plan: ahorrar al máximo, solo se trasladaba en bus con el fin de aumentar más su capital para invertir en su sueño.

A su vez, en los parques de la ciudad escuchaba con atención las conversaciones ajenas, lo que le permitía aprender a diferenciar los diferentes tonos del idioma. La docencia le facilitó entender aún más las palabras. Cuando alcanzó cierto nivel de compresión fue asistiendo a diferentes cursos para perfeccionar el idioma.

Luego de un año de economizar, con suficiente dinero y comprendiendo el mandaría hasta cierto grado, Núñez decide crear su primer negocio. La empresa dedicada a la traducción de idiomas fracasó después de un par de meses.

EMPRENDEDOR A TIEMPO COMPLETO

Los miedos persistían. Los pavores provenían de los empresarios latinoamericanos, que tenían miedo de invertir en China. El novato emprendedor se percató de que existía un demanda en el mercado que no estaba siendo cubierta: conectar Latinoamérica con China. Así nace ALLCHINA.

ALLCHINA Fue creada en el año 2007 Ofrece múltiples servicios como: cotizaciones, compra de productos, servicios de logística entre otros. Trabajan principalmente a través de su plataforma virtual http://www.allchina.es/. Se conectan con clientes que tienen sus empresa, ya sea en América Latina, Europa o Asia. Cuentan con un total de ocho empleados. ALLCHINA tiene como objetivo conectar al empresario con la China no tan conocida.

ALLCHINA nació en el 2007. El escaso presupuesto no fue el obstáculo para el ahínco que brotaba sobre los hombros del chiricano. Sosteniendo al sol como doncella, se levantaba a las cinco de la mañana y culminaba por despedirse de la estrella una hora antes del nuevo día. Así fue hasta el 2008. El nuevo año le permitió dejar su trabajo para dedicarle tiempo completo a su compañía, y tener a Niki, su primer empleado en la incipiente empresa.

El canalero se las ingenió para sacar adelante a su negocio. ‘Abrí dos cuentas de Yahoo, realizaba preguntas sobre negocios en China, y yo mismo a través de otra cuenta respondía recomendando mi empresa, esto me permitió tener clientes que siguen hasta el sol de hoy', ríe Germán al narrar su anécdota por vía telefónica

Aunque para Núñez no todo fue felicidad. También atravesó por momentos desagradables. El que más recuerda fue en una feria, cuando un empresario latino reunió a sus colegas y le dijo que jamás invertía en esa empresa, cuyas oficinas eran igual que un cuchitril. ‘No entiendo porque lo hizo, nunca entendí, lo peor del caso es que me hizo prestarle los servicios de ALLCHINA para luego decirme eso', manifiesta con tristeza el istmeño.

La humillación fue una de las muchas travesías que tuvo que superar Germán en los 11 años de vida de su medio de subsistencia, entre ellas la quiebra de la empresa cinco veces.

La década le permitió adquirir experiencia profesional y aprender a tomar mejores decisiones financieras. ‘Puedo conversar perfectamente bien con cualquier empresario dedicado a cualquier rubro, además he aprendido a optimizar el negocio, ya no invierto en oficinas y personal innecesario'.

Actualmente, ALLCHINA ofrece múltiples servicios entre ellos, cotizaciones y compra de productos, servicios de logística, entre muchos que se destacan en su plataforma virtual http://www.allchina.es/. Sin necesidad de ingeniárselas para buscar clientes, él, con un solo clic, se conecta con cualquier cliente que tiene su empresa, ya sea de América Latina, Europa y Asia.

Todos los servicios que puede ofrecer, junto los ocho empleados que trabajan a tiempo completo, son desarrollados con una misma finalidad: conectar al empresario con la China desconocida.

Drama, escasez de dinero e incertidumbres fueron las circunstancias que atravesó, pero ninguna fue lo suficientemente poderosa como para derrotar a Germán Núñez Peralta y ALLCHINA.