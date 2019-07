Nace un movimiento contra la impunidad y exigen rendición de cuentas a los diputados

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



En el parque José Antonio Remón Cantera, a un costado de la Asamblea Nacional, un centenar de personas se apostaron para protestar contra la corrupción y exigir la renuncia de algunos diputados.

Desde las 4:00 p.m los manifestantes se concentraron con pancartas en mano, y mientras avanzaba la tarde, una multitud integrada por figuras del ámbito político, civil y mediático, ya estaba presente.

Uno de los primeros en llegar fue el excandidato presidencial por la libre postulación Ricardo Lombana, quien adelanta conversaciones con miras a constituir un partido político. Aclaró que la protesta fue convocada a través de las redes sociales por un movimiento ciudadano y que su participación obedecía a una invitación de una de las promotoras de la manifestación: Gaby Gnazzo.

Se trata de la primera de una serie de protestas que se han organizado, incluso, expresaron que llevarán a cabo una gran marcha, sin precisar la fecha.

‘Renuncia, Benicio', ‘Muerte civil a los corruptos' y ‘Torrijismo o oportunismo, enfrenta la justicia Benicio' se leía en algunas de las pancartas. Otros inflaron globos que lucían la cifra de $800 en clara alusión al escándalo de corrupción de Pandeportes, en el que está involucrado el diputado perredista de Bocas del Toro.

‘Estamos aquí porque no queremos más impunidad. Queremos transparencia y que nos expliquen dónde está nuestro dinero y los bates', GABY GNAZZO ACTRIZ Y COMUNICADORA SOCIAL

Pero las consignas no eran exclusivamente contra Benificio, quien preside el Partido Revolucionario Democrático (PRD), sino también contra su copartidaria Zulay Rodríguez y la diputada del Cambio Democrático, Yanibel Ábrego.

‘Zulay queremos que nos explique los $100,000 de su ONG' y ‘Yanibel, incubridora da la cara ahora', gritaban los manifestantes contra ambas diputadas.

‘Estamos aquí porque ya no queremos más impunidad. Que nos expliquen dónde está nuestro dinero, dónde están los bates', dijo Gnazzo, una de las responsables de la convocatoria.

Por otra parte, los manifestantes expresaron su apoyo a los cinco diputados independientes.

‘Queremos las reformas, el que no va no cobra', replicaban. Hacían alusión al anteproyecto de ley sobre las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional que presentó el diputado independiente Juan Diego Vásquez y que contempla descontar a los diputados de su salario, los días que no asistan a cumplir con sus labores. Los manifestantes exigieron a los diputados que discutan las reformas al reglamento legislativo, en lugar de ‘presentar proyectos sin sentido'.