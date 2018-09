Muere el cantante argelino Rachid Taha, gran figura de la música magrebí

EFE

online@laestrella.com.pa



El cantante argelino Rachid Taha, una de las mayores figuras de la música raï y de la escena magrebí, falleció hoy en su domicilio de París a los 59 años tras sufrir una crisis cardiaca, según anunció su familia.



"Su hijo Lyes, su familia, sus más cercanos y amigos y su discográfica Naïve tienen la inmensa tristeza de anunciar la muerte del artista Rachid Taha, que tuvo lugar durante la noche en su domicilio de Lilas como consecuencia de un paro cardiaco", indicó el comunicado de la familia difundido por medios franceses.



Nacido en 1958 en Orán pero instalado en Alsacia, este de Francia, desde que tenía diez años, Taha disfrutó de un gran éxito desde los años 80 gracias a una mezcla musical propia que logró mezclar la cultura argelina con el rock anglosajón.



Con el grupo Carte de Séjour, creado en 1981, obtuvo la fama gracias a una versión del clásico del compositor Charles Trénet, "Douce France".



Más adelante, siguió su carrera en solitario e hizo también de las versiones su gran filón, con temas como "Ya Rayah", un clásico del "chaabi" argelino, con tintes orientales y de música electrónica, lo que impidió su encasillamiento en un solo género.



Ese tema de 1997 le dio fama internacional y pronto se convirtió en un especie de himno oficioso para los emigrantes magrebíes en Europa que reivindicaban su dignidad.



Estilos como el popular raï o el "chaabi", el tecno o especialmente el punk (versionó, entre otros, a The Clash) figuraban entre sus referencias más utilizadas.



Según el diario "Le Parisien", Taha acababa de terminar la grabación de un nuevo álbum cuya salida está prevista a principios de 2019.



En algunos de sus discos, como en "Zoom", contó con la colaboración de figuras internacionales como Mick Jones, ex The Clash, o Brian Eno, con quien rindió homenajes a Elvis Presley o a la egipcia Um Kulsum.



Referente durante décadas de la juventud árabe, el cantante hacía notar su ideología en sus letras, con himnos antifascistas.



No llegó a tener la nacionalidad francesa porque, según dijo en una entrevista en 2008, no la pidió en memoria de su tío "muerto a manos de militares franceses durante la guerra de Argelia".