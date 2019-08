Motta se defiende de las acusaciones de Robinson

Marlene Testa

Inversiones Bahía, presidida por Stanley Motta, informó que ‘no son correctas' las declaraciones del diputado perredista Benicio Robinson, sobre fianzas que no fueron ejecutadas por proyectos que nunca concluyeron.

El miércoles 31 de agosto, durante una sesión de la Comisión de Credenciales, Robinson dijo que la familia Motta ‘era dueña del gobierno pasado', por lo que a ‘ningún proyecto de ellos' se le ejecutaban las fianzas.

Y agregó: ‘yo no sé si (los Motta) son dueños de este (gobierno), pero yo voy a estar aquí porque ese es el poder económico que no quiere que yo esté aquí, pero que cumplan con la ley y que no le roben al país', sostuvo Robinson.

A través de un comunicado, Inversiones Bahía señaló que entre las fianzas de mayor relevancia ejecutadas y atendidas por una aseguradora (ASSA) en el gobierno anterior fueron las relacionadas con el proyecto Ciudad de las Artes, con valor de $54 millones.

Este proyecto era una de las obras ‘insignia' en materia de proyectos de infraestructura que gestionó desde hace más de seis años el Instituto Nacional de Cultura (INAC).

En mayo pasado, INAC informó que luego de dos años de negociaciones con la empresa aseguradora del proyecto, ASSA, se llegó a un acuerdo para la reactivación de la construcción con un nuevo contratista, la empresa Administradora de Proyectos de Construcción .

Inversiones Bahía es parte del conglomerado empresarial de la familia Motta, que ha forjado un emporio de negocios en la industria de los seguros, a través de ASSA, y también tiene inversiones en otras empresas como Motta Internacional, Copa Holding, Telecarrier, Televisora Nacional, entre otras.