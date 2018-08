Un modelo de desarrollo para la formación ciudadana

Lourdes García Armuelles

lourdes.garcia@laestrella.com.pa



En una entrevista con La Estrella de Panamá , la dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Metro detalló cómo el proyecto ‘Metro Cultura', al ser cápsulas educativas, ha transformado de manera positiva el comportamiento de los panameños a la hora de utilizar los servicios del tren.

¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA DE ESTE PROYECTO?

‘La Cultura del Metro' es un modelo que muchos países han copiado, convirtiéndose en éxito para lograr cambios de conductas en los ciudadanos, ya que al ser un proyecto de inversión económica este requiere de un cuidado. El Metro de Panamá recibió asesoría con diferentes Metros de reconocida trayectoria, entre ellos el Metro de Medellín, que cuenta con más de 20 años de experiencia. Producto de estas asesorías desarrollamos la ‘Metrocultura'.

¿LAS INFORMACIONES VARÍAN DE ACUERDO A CADA LÍNEA DEL METRO?

Al ser un programa establecido, este cumple con tres pilares que son: educación, social y cultural, pero varían por medio de las etapas que componen al programa: constructivas y operativas.

‘Metro Cultura, es un programa modelo que puede ser adoptado por otras instituciones que deseen promover normas básicas de conductas', DIRRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PÚBLICAS DEL METRO DE PANAMÁ.

¿EN QUÉ CONSISTE LA EDUCACIÓN EN LAS LÍNEAS 1 Y 2 ?

‘Metrocultura' promueve las normas de seguridad, comportamiento y el respeto por los bienes públicos.

¿CREE USTED QUE EL PANAMEÑO ESTÁ CONSCIENTE DE LOS CUIDADOS QUE SE DEBE REALIZAR EN ESTA OBRA?

Al ser constantes en la divulgación de los mensajes de Metrocultura, el usuario habitual sí está consciente sobre las normas a seguir, ya que si las incumple serán sancionados con multas desde $100 hasta $ 3,000.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS?

En cuatros años de operaciones comerciales, los resultados son satisfactorios, no vemos trenes rayados ni sucios, no hay papeles en las estaciones, las normas de seguridad se cumplen y no hay accidentes mayores.

¿CREE USTED QUE METROCULTURA PERMITIRÁ INSTRUIR A MÁS PERSONAS?

Por medio de los más de 28,000 usuarios hemos logrado los cambios. Este programa es un modelo que puede ser adoptado por otras instituciones, empresas o colegios que deseen promover la convivencia en armonía, el buen comportamiento, la solidaridad, el respeto de normas básicas de uso de los bienes públicos, que tengan como propósito promover una nueva cultura ciudadana.

¿CUÁLES SON LAS IRREGULARIDADES MÁS COMETIDAS POR EL USUARIO A LA HORA DE USAR EL TREN?

Una de las faltas que se cometía con más frecuencia es la de utilizar sin causa justificada los mecanismos de detención, seguridad o de auxiliar. Para minimizar esta falta, desarrollamos una campaña. Otra de las faltas más recurrentes es la agresión verbal o psicológica al personal interno y externo del Metro.

¿EN QUE ÁREAS ESTÁN UBICADOS PARA BRINDAR ESTA INFORMACIÓN?

METRO CULTURA Promueve las normas de seguridad, comportamiento y el respeto por los bienes públicos. Trabajan bajo el lema ‘Cuidemos el Metro de Todos', Se encuentra de manera permanente en todas las estaciones del tren.

Metrocultura está permanente en todas las estaciones y se percibe a través de la megafonía. También estamos presentes en los eventos masivos que se desarrollan en Panamá como: congresos, ferias, eventos culturales y colegios.

¿QUÉ ES LO QUE CARACTERIZA AL METRO DE PANAMÁ?

Su gente, planeación estratégica, la búsqueda de la excelencia en el servicio. En la parte operativa lo caracteriza sus altos estándares de calidad, seguridad, sus traslados cortos, seguros y confiables.

¿CÓMO EXPLICA LOS RETOS AL ADMINISTRAR ESTE TIPO DE INFRAESTRUCTURAS?

La empresa Metro de Panamá tiene grandes retos como: planificar, construir, poner en operación las nuevas líneas, consideradas en la red maestra. Estas a su vez son desafíos administrativos por medio de la selección y preparación del recurso humano calificado y necesario.

¿HASTA DÓNDE SE TIENE PENSADA LA EXPANSIÓN DE LA RED MAESTRA?

La red ‘Maestra', planificada por el Metro de Panamá está proyectada para el 2040 e incluye ocho líneas para la ciudad capital y una para la provincia de Panamá Oeste.

¿QUÉ MENSAJE TRANSMITE LA METROCULTURA?

Nuestro lema es ‘Cuidemos, el Metro de Todos', ya que este es un sistema de transporte de primer mundo, con tecnología de punta, que nos proporciona calidad de vida. Por lo tanto, queremos transmitir el respeto a las normas establecidas, y la seguridad de todos dentro del Metro.