Minsa saca del mercado la pasta de diente Colgate Üclü Etki

Guadalupe León Barría

gleon@laestrella.com.pa



El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Farmacias y Drogas, sacó del mercado el producto Colgate Üclü Etki, que es considerado de dudosa procedencia.

De acuerdo con el comunicado de la institución, el producto no corresponde al registro en el país y no cumple con las normas de etiquetado que permiten conocer el laboratorio fabricante, como el país de procedencia, composición de sus ingredientes y se presenta en un idioma no conocido.

La entidad recomendó a la población no comprar ni utilizar este artículo de higiene personal, por considerarlo ilícito.

En caso de haberlo utilizado y la persona presenta algunas afectaciones, se le recomienda acudir al médico.

La institución regente de la salud en Panamá, también dejó claro que los productos de la marca Colgate Palmolive debidamente registrados en el país son aptos para utilizarse como artículos de limpieza e higiene personal.