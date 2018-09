Ministro Mayo propone transformar el modelo de salud

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Durante la Comisión Nacional de Alto Nivel para la Mejora y Fortalecimiento del Sistema Público de Salud (CAN Salud Integral), el Ministro de Salud, Miguel Mayo, destacó la importancia de trasformar el modelo de salud, para lo cual se debe comprometer a todos los sectores de la sociedad.

En el encuentro que celebró la Semana de la Promoción de la Salud del 4 al 7 de septiembre, el titular de Salud también hizo un llamado para que los lineamientos se difundan ampliamente y comiencen a implementarse a nivel nacional, regional y local.

La cita contó la participación de las autoridades de salud de Panamá, representantes de organismos internacionales, gremios de profesionales, técnicos y administrativos de la salud, organizaciones de pacientes, expertos internacionales, representantes del sector gubernamental, no gubernamental y activistas comunitarios, comprometidos con el mejoramiento del sistema público de salud.

La jornada inició con un conversatorio entre miembros de CAN Salud Integral, expertos nacionales y el consultor internacional en materia de Promoción de la Salud, Hiram Arroyo, donde se analizaron las experiencias de otros países en sus esfuerzos por optimizar la salud de la población.

El evento central fue la presentación al país de los Lineamientos Operativos de Promoción de la Salud, basados en los nudos críticos detectados en el análisis de situación de salud del país, para lo cual se propusieron acciones encaminadas a transformar esa realidad.

En el acto participaron, el Sr. Harold Robinson, Representante Residente y Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Panamá; Julio García Valarini, Director General encargado de la Caja del Seguro Social; Martha Escobar, Presidenta encargada de CAN Salud Integral; Luis Vega Tejada, Secretario Técnico CAN Salud Integral; Hiram Arroyo, consultor internacional invitado; Lourdes Graell de Alguero, asesora de la Universidad de Panamá; los integrantes de CAN Salud Integral, directores nacionales de instituciones estatales, autoridades provinciales y locales, dirigentes de los gremios de la salud, organismos no gubernamentales y representantes de las comunidades.

Harold Robinson indicó que, desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, apoyan el trabajo de la CAN Salud Integral “por su inmenso valor como mecanismo de democracia participativa e instó a fortalecerlo, por ser clave en la conformación de alianzas que contribuyan al avance sustantivo de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, sin dejar a nadie atrás”. Por su parte, Ilda de Hernández, Comisionada de la CAN Salud Integral, explicó que “estos lineamientos y acciones son herramientas que permiten colocar la promoción de la salud, en el más alto sitial del proceso de transformación, del sistema de salud”.

Los Lineamientos y acciones para la implementación de la Estrategia de Promoción de Salud a nivel nacional, fueron preparados por la Comisión de Alto Nivel con el aporte de un equipo técnico del Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, Universidad de Panamá y otros actores del sector gubernamental y civil. Después de varios meses de trabajo, los resultados fueron entregados a los diferentes actores gubernamentales y civiles involucrados en la promoción de la salud, como a las diferentes instituciones del Estado panameño, directores de las entidades de salud, los decanos de las universidades, autoridades municipales, entre otros organismos relacionados a la materia.

En el tercer día de la jornada, se desarrolló un conversatorio entre los integrantes de CAN Salud Integral y las Universidades públicas y privadas, sobre la estrategia a seguir desde la academia para promover los lineamientos operativos y así avanzar en el establecimiento de Universidades saludables y la conformación de la Red de Universidades Promotoras de la Salud de Panamá.

La semana de Promoción de la Salud concluyó el viernes 7 de septiembre, con un encuentro entre el Doctor Hiram Arroyo, consultor internacional, los equipos directivos y técnicos de la Dirección Nacional de Promoción de la Salud del MINSA, la Dirección Nacional de Atención Primaria de la CSS y miembros de la Comisión Nacional de Alto Nivel de la Salud Integral, para intercambiar experiencias y establecer las primeras acciones de coordinación efectiva a desarrollar para jerarquizar y abordar la Promoción de la Salud en el ámbito interinstitucional e intersectorial a nivel nacional, regional y local, que impacten en la vida de las personas, familia, comunidad y organizaciones en general.

La promoción de la salud y prevención del daño del sistema nacional público de salud integral, está enfocada en el desarrollo progresivo de intervenciones dirigidas a mantener el bienestar y prevenir enfermedades, lesiones y discapacidades en la población. De lo anterior se desprenden acciones para el abordaje integral de los factores sociales determinantes de la salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contenidos en los lineamientos propuestos para la mejora y fortalecimiento del Sistema Nacional Público de Salud Integral, en el marco de una política de Estado, contenida en el llamado Libro Blanco.

La Comisión Nacional de Alto Nivel para mejorar el Sistema Público de Salud en Panamá, busca garantizar que toda la población tenga un nivel óptimo de salud. Fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 1 de 8 enero de 2016, adscrita al Ministerio de Salud, integrada por todos los actores directamente involucrados e interesados en el funcionamiento del sistema. Desde entonces ha propiciado espacios de encuentro, diálogo y propuestas que contribuyan a mejorar el sistema, con un modelo de atención en salud integral, que desarrolle una estrategia de atención primaria de salud fuerte, que potencie la participación social comunitaria.