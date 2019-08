Ministra de Educación culmina gira por centros educativos en Bocas del Toro

Redacción Digital La Estrella

Este sábado culminó la gira de la titular del Ministerio de Educación (Meduca), Maruja Gorday de Villalobos, en Bocas del Toro. La agenda previa al cierre abarcó la Escuela El Silencio, donde la comunidad educativa la recibió con un acto cultural, que incluía el baile afrocaribeño del Palo de Mayo.

Luego realizaron un recorrido por las instalaciones del plantel y felicitó a las alumnas del club de robótica. Más tarde, la ministra de Educación se reunió con supervisores en la Dirección Regional de la entidad en Bocas del Toro.

La ministra de Educación señaló que la gira tenía como objetivo establecer una hoja de ruta que permita minimizar las situaciones que están afectando los aprendizajes de los estudiantes.

"Todos sabemos la situación que hay a nivel nacional sobre todo en esta provincia, donde no se terminaron proyectos de infraestructura, donde no se les está dando la merienda a los niños de extrema pobreza, donde no se reparten textos escolares, lo que está afectando el desempeño de los estudiantes en clases", reiteró Gorday de Villalobos.

Posteriormente se trasladó a Isla Cólon, donde visitó la Escuela Bilingüe República de Nicaragua, donde fue recibida con bailes de pueblos originarios.

También visitó el Colegio Rogelio José Ibarra, donde fue recibida por la banda de música del centro educativo.