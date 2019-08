Ministerio de Salud realiza operativo nocturno anti-tabaco en San Miguelito

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Este viernes personal del Ministerio de Salud (Minsa) y otras instancias gubernamentales realizaron un Operativo Nocturno anti-tabaco, en el corregimiento Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito, con el objetivo de que los establecimientos comerciales y vendedores ambulantes cumplan con los requisitos establecidos por ley.

La directora de la regional de Salud, Yaritzel Ríos dijo que encontraron gran cantidad de cigarrillos que no cuentan con los pictogramas y advertencias vigentes. Por lo que se procedió al decomiso del mismo.

Además de las ventas ambulantes como queso, frijoles, tortillas, entre otros productos que no contaban con la cadena de frío, ni registros sanitarios. Mientras que los vendedores ambulantes no coontaban con carné de salud, delantal y redecillas, etc.

Los establecimientos como restaurantes, parrilladas, barberías, algunos no cumplían con las medidas de sanitarias, lo que representa un riesgo para la salud de la población que acuede a ellos, detalló Ríos.

Antes las anomalías encontradas, el personal procedió a sancionar y citar a los dueños de los establecimientos; así como el cierre de una parrillada por múltiples anomalías.

Debido a detectado en el operativo el Minsa, recomienda a la población no consumir alimentos sin registro sanitario, cadena de frío sin accesorios y equipo adecuado, para evitar enfermedades como diarrea e intoxicaciones alimentarias.