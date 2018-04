‘Ministerio Público busca convertirse en una víctima'

Marlene Testa

La actuación del Ministerio Público (MP) al difundir diagramas que divulgan los avances y obstáculos que han encontrado en procesos emblemáticos ha sido calificada como un intento de presión mediática a los demás componentes del sistema judicial.

Un grupo de juristas consultados por La Estrella de Panamá considera que la actuación de la agencia de instrucción intenta justificar la falta de resultados en los procesos judiciales de alto perfil, en los que la ciudadanía reclama resultados efectivos.

Sin embargo, uno de los abogados defiende la actuación de la institución y asegura que cualquier mecanismo destinado a acelerar los procesos es válido. El exmagistrado Edgardo Molino Mola excusa la actuación bajo la premisa de que uno de los grandes problemas que enfrenta el país es ‘la lentitud de la justicia', pero no cree que sea el Ministerio Público el único responsable.

El más reciente de los gráficos - publicado el pasado domingo en redes sociales - hace referencia al caso ‘Blue Apple', una investigación que se abrió para buscar a los responsables del pago de coimas a cambio de la adjudicación y aceleración del proceso de cancelación de los proyectos en el Estado panameño.

El gráfico establecía que desde hace dos meses y 22 días se espera que se levante el fuero electoral a cinco personas mencionadas en el expediente de la investigación ‘Blue Apple' para que sean procesadas.

EL DEBIDO PROCESO

La respuesta del Tribunal Electoral fue inmediata. El mismo domingo, a través de un comunicado de prensa, advirtió que ‘hay trámites que deben cumplirse antes de decidirse si procede o no el levantamiento del fuero'.

Incluso, el TE recordó que la Constitución Política consagra el debido proceso y que este no puede ser vulnerado a pesar de las presiones. ‘Esto lo sabe perfectamente la Procuraduría General de la Nación', dice el comunicado del TE.

Dionicio Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), recordó que se debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia en todas las investigaciones. Al mismo tiempo, Rodríguez añadió que existen términos que se deben cumplir legalmente y que muchas veces son vulnerados por el Judicial.

En realidad piensa que lo que sucede es otra cosa. El dirigente de los juristas considera que el MP está actuando mediáticamente porque se está dando cuenta de que no ha obtenido los resultados esperados en las investigaciones. ‘Ella (la procuradora, Kenia Porcell) sabe que tarde o temprano le van a pasar la factura mediáticamente cuando los procesos se caigan', añadió el abogado.

‘Yo lo que creo es que el MP sabe que los términos de investigación están corriendo y no han logrado los resultados que la ciudadanía quería y ahora están tratando de presionar' a otras instituciones, advirtió.

PUGNAS INSTITUCIONALES

A juicio del presidente del CNA, el MP no ha realizado correctamente las investigaciones. Pero aun así lo que pide es que se logren fallos dentro de los términos previstos por la Ley, de la forma más rápida, pero siempre cumpliendo con el debido proceso y respetando la presunción de inocencia.

Antes del TE, el magistrado de la Corte José Ayú Prado se quejó de la actuación de Porcell por usar el mismo mecanismo para reprochar lo que ella considera lentitud para resolver un amparo de garantías en la investigación por las irregularidades en la adjudicación del contrato del bingo Buko Millonario.

Ayú Prado deploró que no se usaron los canales para verificar y corroborar la información que divulgó el MP en redes.

Para el abogado Ernesto Cedeño, hay algunos casos en los que el Órgano Judicial está en demasía. Pero hay otros en los que la agencia de instrucción ha cometido errores. Mencionó el caso Odebrecht, y en los que no se puede culpar al Órgano Judicial por fallar en derecho.

El MP ‘se está victimizando para enganchar con la ciudadanía', añadió Cedeño. Y dice que ‘el MP se victimiza enlodando a todo el mundo y no reconoce sus errores'.

El secretario General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Pedro Miguel González, cuestionó el desempeño de la agencia de instrucción criminal. ‘Ha demostrado una gran incapacidad. Está tirándole la carga al Órgano Judicial y al TE', señaló González.

El diputado dijo que la institución no está adecuada a los requerimientos de la época. ‘Si no hacemos adecuaciones, esta situación pudiese generar una gran frustración para la sociedad', porque probablemente no se obtendrán los resultados esperados en los procesos.

Por su parte, Carlos Lee, abogado y miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia', señaló que no existe un criterio para que los procesos de alto perfil logren resolverse en los términos que establece la ley.

El miembro de la Alianza Ciudadana Pro Justicia considera que en un escenario en el que se han registrado escándalos de corrupción debe darse un compromiso para que las instituciones involucradas en los procesos le den prioridad a estos casos.

‘La situación del país ameritaba un acuerdo nacional para establecer mecanismos especiales para investigar los delitos de alto perfil', enfatizó Lee. Piensa que con la difusión de las gráficas el MP busca salvar su responsabilidad.

Molino Mola, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, sin embargo, defiende la actuación del MP. El exjuez considera que lo que se haga para que las investigaciones se adelanten no puede ser motivo de crítica. ‘No creo que tengamos que incomodarnos por eso. Nos incomodamos si son datos falsos. ¿Por qué va a doler la verdad?', se pregunta el abogado.

El exmagistrado de la Corte dice tajantemente que es necesario acabar con la lentitud de la justicia.

PRESIONES POR EL FUERO ELECTORAL

El Tribunal Electoral (TE) salió ayer al paso de los señalamientos del Ministerio Público, que lo culpó de retrasar la investigación por el caso ‘Blue Apple'.

La entidad electoral, en un comunicado de prensa, detalló en qué estado está cada una de las solicitudes del levantamiento del fuero penal electoral para seguir con las investigaciones.

De acuerdo con explicaciones del TE, la solicitud de levantamiento del fuero penal electoral ‘se recibe de la Fiscalía Sexta Anticorrupción en la Secretaría General del TE el 26 enero de 2018 y se refiere a los señores Riccardo Francolini Arosemena, José Federico Suárez Cedeño, Jaime Ford Castro, Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Alberto Martinelli Linares. El expediente fue repartido al magistrado Heriberto Araúz Sánchez, el mismo día'.

A Suárez, sigue explicando el TE, se le notificó por edicto en puerta el 22 de marzo de 2018. A Francolini, se le notificó a través de su abogado el 23 de marzo. A Ford, se le informó personalmente el 28 de marzo.

‘Estas notificaciones se lograron luego de varios esfuerzos para ubicar a los aforados', informó el TE

Recibidos los descargos de estos tres aforados, el expediente se encuentra en el despacho del magistrado ponente desde el 2 de abril para los casos de Suárez y Francolini; y desde el 5 de abril para el caso de Ford.

Mientras que ‘a petición de los apoderados de los hermanos Martinelli Linares, el sustanciador procedió a notificarlos conforme al procedimiento establecido en el Código Electoral, en la dirección en Florida, suministrada por los apoderados, lo que implicó utilizar la vía diplomática a través de la Cancillería. La notificación resultó infructuosa porque no se localizó a los aforados en la dirección suministrada', agrega la nota de prensa.

Secretaría General procedió entonces a notificarlos por edicto publicado en un periódico y una vez en el boletín electoral. El 9 de abril inician los 10 días hábiles del emplazamiento que concluyen el 20 de abril. Si los apoderados no contestan el traslado, se tendrá que nombrar un defensor de ausente.

‘De nada vale si el TE no levanta el fuero penal solicitado por la Fiscalía, a cinco personas claves dentro de la investigación para recuperar los dineros', aseguró el fiscal Sexto Anticorrupción, Aurelio Vásquez.