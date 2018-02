El millonario patrimonio de Martinelli, un alto riesgo de fuga

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



‘Ningún monto de dinero puede reparar el daño que puede causar al gobierno de Estados Unidos una fianza a favor de Martinelli corriendo el riesgo de que este viole la jurisdicción y el país se vea impedido de extraditarlo', sostiene el fiscal Adam Fels, a cargo de la defensa del Secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson.

En junio de 2017, el exmandatario solicitó al juez Edwin Torres una fianza millonaria pero este falló en su contra porque su caso no era considerado como uno especial y por la contingencia que representaba su solvencia económica con acceso a varios medios de transporte.

La fianza en los procesos de extradición no existe, mas bien, se trata de una discrecionalidad del juez. Seis meses después del fallo de Torres, ahora bajo el criterio de la jueza Marcia Cooke, quien confirmó la decisión de su antecesor del pasado 23 de enero de extraditar a Martinelli, el gobierno insiste en el riesgo de fuga que puede representar conceder la libertad restrictiva a Martinelli.

En junio de 2017, como ahora frente a Cooke, Martinelli ofreció poner a disposición del gobierno norteamericano todos sus bienes que podrían representar un motivo de preocupación o riesgo de fuga para la contraparte. Entre ellos incluyó su yate privado, su avión, ofreció además $5 millones y ponerse un brazalete electrónico para sustentar el cumplimiento de arresto domiciliario. Propuso también pagar de su bolsillo la seguridad 24/7 con policías retirados, o fuera de turno, para que vigilen su residencia de Coral Gables desde donde pondrá a discreción del juez su movilidad.

‘La oferta del expresidente tiene menos mérito ahora que cuando fue sustentada ante el juez Torres puesto que una persona que ha sido considerada extraditable para la Corte, que pende de la guarda del Secretario de Estado norteamericano para ser extraditado, y al que se le ha negado un Habeas Corpus, tiene un riesgo más alto de fuga', manifiesta el gobierno.

El viernes pasado, en horas de la tarde, el Gobierno presentó su contestación ante la petición de fianza de la defensa del exmandatario. Un documento de 23 páginas en el que recuerda a la Corte que no existe la fianza en los casos de extradición y que en caso de otorgarla, solo ocurre en casos especiales. Condiciones que había sustentado la defensa de Martinelli para no ser extraditado a Panamá y en las que argumentó una supuesta naturaleza prolongada del procedimiento, la posibilidad de que en Panamá se le pudiera otorgar una fianza, y su supuesto deterioro de salud en la cárcel, que no tiene un récord criminal y que el caso en su contra es consecuencia de una vendetta política de la actual administración gubernamental que lo motivaron a solicitar asilo político en Estados Unidos.

El Gobierno cita que Torres sustentó su decisión al decir que Martinelli es una persona muy solvente, que reportó un avión propio, un yate, dos helicópteros, y que es un hombre de negocios que genera al año más de $700 millones, que cuenta con más de un pasaporte, contactos en otros países que le pueden ayudar a establecerse en otro lado.

Todo esto, recuerda Fels, llevó al juez Torres a no tener la intención de someter a Estados Unidos, o al Tratado bilateral, a un riesgo para favorecer a un individuo con una fianza.

La defensa de Martinelli contempló en su solicitud que la Corte tiene la autoridad de otorgar la fianza a una persona que solicita un Habeas Corpus. En términos generales, el Gobierno reconoce esta base legal como una suficientemente veraz y correcta ya que es sabido que la Corte tiene la potestad de liberar a quienes tiene bajo su jurisdicción, tal como sucedió en el caso Jiménez en el que la defensa de Martinelli basa su argumento. Sin embargo, debate esta posición al recordar que en otro caso similar ocurrido en Nueva York (Kapoor), el Gobierno le otorgó una fianza antes de que se considerara extraditable, pero una vez la Corte certificó su extradición, la persona fue puesta bajo custodia y después permaneció sin fianza hasta completar la extradición.

PETICIONARIO PODRÍA HUIR

Aunque el juez Torres determinó un alto riesgo de fuga por las amplias conexiones que tiene Martinelli en otros países y por su acaudalado patrimonio, el expresidente tiene un incentivo y la habilidad para evitar las serias acusaciones en su país, "esta es una de las razones por las que se estableció en Estados Unidos, para evitar enfrentar a la justicia que le puede representar más de 20 años de sentencia en su país", recalca al Gobierno representado por Fels.

Aunado a esto, ha perdido varias luchas legales, "lo que le da más incentivo para huir, además porque aduce que los casos en su contra en Panamá son producto de una persecución política, que si él realmente cree esto, solo aumenta a un más su incentivo para tratar de evitar someterse por completo al sistema de justicia panameño tal como lo señaló el juez Torres: estas creencias arraigadas también pueden ser tentadoras razones para evitar el enjuiciamiento', se lee en la contestación.

El Gobierno asume que el patrimonio de Martinelli es superior a los mil millones de dólares, por lo tanto, su oferta de $5 millones de fianza representa tan solo un .5% de su patrimonio. ‘Para poner en perspectiva la fianza del peticionario, es como si un individuo que tiene $100 mil se le de una fianza de $500', ejemplifica.

NO ES UN CASO ESPECIAL

Incluso si Martinelli demostrara que no representa un peligro de fuga, este no está en capacidad de demostrar que el suyo es un caso de circunstancias especiales.

El exgobernante presentó seis factores que le habilitan como un caso especial, entre ellos: que su cliente no tiene antecedentes criminales; su estado de salud es deteriorado en la cárcel; que se trata de un expresidente perseguido políticamente y que la petición de extradición no esta correctamente por el gobierno panameño según los Tratados; que en Panamá él pudiera ser sujeto a una fianza; que la naturaleza prolongada del proceso debería ser motivo para esperarla en otro lado que no sea en la cárcel; y que la defensa puede tener éxito en que la Corte califique este caso como especial.

No obstante, según el Gobierno ninguna de estas razones satisface los estándares para solicitar la fianza. De hecho el Gobierno considera incorrecta la apreciación de la defensa en que tiene una alta probabilidad de éxito sobre este caso que justifica su liberación, porque implicaría convencer al Juez Torres que sus decisiones son incorrectas.

Sobre el estado de salud de Martinelli, el Gobierno cita las consideraciones que emitió el juez Torres. La defensa alega que Martinelli tiene presión alta y afecciones cardiovasculares. Ante esto, el fiscal recordó una serie de casos de fugitivos que sufrían de cáncer, anemia, diabetes, problemas de próstata, que no fueron considerados como casos especiales.