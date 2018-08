MiBus anuncia nueva ruta Cadena de Frío – Vía Centenario

Redacción Digital La Estrella

A partir del 27 de agosto, la empresa MiBus implementará la nueva ruta Cadena de Frío –Vía Centenario.

Esta nueva ruta iniciará en la parada Condado del Rey (Discovery Center) tomará la vía centenario hasta Merca Panamá para hacer el recorrido interno y retornar hacia Condado de Rey (Discovery Center), a fin de contribuir con la movilidad de los trabajadores del sector.

La ruta operará en tres franjas horarias: en la mañana de 6:30 a.m. a 8:00 a.m., mediodía de 11:15 a.m. a 12:45 p.m. y en la tarde de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. y mantendrá las siguientes paradas habilitadas: Condado del Rey (inicio y fin frente a Discovery Center) Torres de Milán, CRI, Estadio Rod Carew, Merca Panamá, Rod Carew, Altaplaza, Campus Victor Levy (UTP), Condado del Rey, Los Libertadores (en ambos sentidos).

Este servicio mantendrá como inicio y fin la parada de Condado del Rey (Discovery Center) y una vez se realice la inauguración de Merca Panamá, el horario del servicio estará sujeto a cambios.