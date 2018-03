'Un matrimonio solo puede estar compuesto de un hombre y una mujer' dijo Navarro

"Hace más de dos mil años Jesucristo sacrificó todo en la cruz, para que hoy la Corte Internacional (sic) de Derechos Humanos nos ordene violar lo que creemos y aceptar que dos personas del mismo sexo se casen", reflexionó Navarro en un vídeo colgado en Twitter.



La CorteIDH emitió el 9 de enero pasado una opinión consultiva a solicitud de Costa Rica acerca de los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales) en la que dice que los estados tienen la obligación de garantizar el matrimonio a las parejas del mismo sexo.



Navarro, uno de los más de seis precandidatos presidenciales en el PRD para las elecciones del 5 de mayo de 2019, indicó que para muchos cristianos como él "un matrimonio solo puede estar compuesto de un hombre y una mujer".



Exhortó a "fortalecer los valores de la familia" y, remarcó, a "no arrodillarnos ante una corte internacional que busca legalizar el matrimonio homosexual y la ideología de género en Panamá".



Navarro, Alcalde de Ciudad de Panamá entre 1999 y 2009, reconoció que se debe ser tolerante pero, insistió, "no podemos violar nuestros principios como cristianos".



"Los dejo con esta reflexión y les deseo mucha paz, amor y tranquilidad, en familia, en esta Semana Santa", agregó Navarro.



El pasado 2 de febrero, el procurador de la Administración panameña, Rigoberto González, dijo que Panamá "no puede ignorar" el pronunciamiento de la CorteIDH a favor del matrimonio homosexual.



"No podemos ignorar lo que dice y ha interpretado el máximo tribunal en nuestra región, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos", indicó González a la televisión local.



González, quien es el abogado del Estado, reconoció que el tema es "extremadamente polémico, pero aseguró que la CorteIDH "no absuelve consultas con fines académicos, sino previendo lo que puede ocurrir".



La vicepresidenta y canciller panameña, Isabel De Saint Malo, dijo días después del pronunciamiento de la CorteIDH que el fallo podía ayudar al Gobierno a "avanzar en la agenda de equidad y no discriminación" y que iba a compartir el dictamen con los distintos órganos del Estado.



Las declaraciones de la canciller provocaron reacciones entre los sectores más conservadores del país, que la acusaron de presionar al Supremo panameño que tiene que pronunciarse sobre una demanda presentada en marzo de 2017 por una pareja gay que contrajo matrimonio en EE.UU. y que busca reconocer su unión en Panamá.



La Conferencia Episcopal Panameña y la Alianza Evangélica de Panamá llamaron a sus fieles en febrero pasado a formar un "frente común" para defender la familia tradicional y denunciaron que la CorteIDH pretende "imponer" en los países latinoamericanos una "ideología que va en contra de la naturaleza humana".



El matrimonio homosexual es legal en una veintena de los 193 países reconocidos por la ONU, entre ellos 7 americanos: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Estados Unidos, México y Uruguay.