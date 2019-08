Martinelli: ‘Lo único que no han hecho fue violarme sexualmente’.

Rekha Chandiramani

rchandiramani@laestrella.com.pa



A su salida de la lectura del fallo de la sentencia que lo declaró ‘no culpable’ por los delitos de peculado y violación a la intimidad, el ex presidente Ricardo Martinelli anunció demandas civiles y penales contra ‘todas las personas que han participado en esta patraña’, en clara alusión a las víctimas que se convirtieron en querellantes tras el llamado de la Fiscalía Anticorrupción en 2014, cuando los fiscales de esta instancia los contactó inicialmente para reconocer correos y llamadas supuestamente interceptadas durante el periodo 2012-2014, bajo el mandato de Martinelli.

‘Si no hay debido proceso, no hay inversión extranjera, no hay plata para que anuncien en la televisión... para que haya trabajo y que para que hayan impuestos’ declaraba el ex presidente a su salida de la audiencia de lectura este lunes en la sede del Sistema Penal Acusatorio en Plaza Ágora.

La teoría del caso rondaba en la entrevista que diera Martinelli al periodista Álvaro Alvarado unos días después de perder las elecciones generales del 4 de mayo de 2014. ‘Yo tengo el dossier y el pedigrí de todo el mundo en Panamá’ reveló Martinelli ese día a la faz del país.

Cinco años después, y tras un periplo que inició tomando posesión como diputado del Parlacen el 1 de julio de 2014 – el mismo día que Juan Carlos Varela lo sucedía en el cargo- y que siguió en Estados Unidos donde a la poste fue arrestado y recluido por un año antes de ser extraditado a Panamá. Llegó para enfrentar un inédito juicio por escuchas telefónicas y peculado que inició en la Corte Suprema y terminó en una sala del Sistema Penal Acusatorio.

Tras evacuar 34 testigos de los 73 anunciados (desistieron de presentar 39) y evaluar pruebas contenidas en siete cuadernillos dentro de la causa 130-15, cuatro meses después de iniciado el juicio oral en el Sistema Penal Acusatorio (SPA), los jueces del tribunal, Roberto Tejeira, Arlene Caballero y Raúl Vergara, dieron el veredicto el pasado 9 de agosto: ‘no culpable’ de los cuatro cargos imputados: interceptación de comunicaciones sin autorización judicial, seguimiento, persecución y vigilancia sin autorización judicial, peculado por sustracci´ón y peculado de uso.

Este 26 de agosto, los jueces que eximieron a Martinelli leyeron el fallo: ‘Los fiscales, quienes son los que tienen la responsabilidad probatoria, fallaron en acreditar las interceptaciones, los seguimientos, la sustracción del equipo de espionaje y la responsabilidad del ex mandatario con los hechos’. Además, se le había ‘vulnerado el derecho a la debida defensa’ por no haber tenido acceso mas que ‘solo un abogado de la defensa y por unos días’ a los siete cuadernillos del caso y al momento en que se practicaron las pruebas.

En una extensa lectura del fallo que duró más de cuatro horas, cuestionaron además los ‘testimonios contradictorios’, refiriéndose a las declaraciones del testigo protegido no. #84-3014, cabo de la Policía Nacional que denunció el hecho a inicios del gobierno de Varela, versus las declaraciones de Rolando López, jefe del Consejo de Seguridad Nacional durante el pasado quinquenio. Las inconsistencias del testigo y el traslado a la sede de Washington con un salario de $7,000 justo después de hacer presentar la denuncia, lo convertían en ‘testigo sospechoso’ a los ojos de los jueces.

Los querellantes tienen dos días para anunciar el recurso de anulación ante el Tribunal Supremo de Apelaciones y tres días para anunciar el de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Presentarán ambas, confirmó uno de los abogados querellantes, Carlos Herrera Morán.

Para Balbina Herrera, una de las víctimas más vocales en el proceso, esto aún no ha terminado. Irá a la Corte y no descartó presentar demandas en instancias internacionales también, como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.