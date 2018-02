‘Martinelli será extraditado'

Nubia Aparicio S.

El abogado Francisco ‘Paquito' Carreira Pitti ha estado en la palestra pública en los últimos meses debido a que diversos medios le consultan por un caso sin precedentes que vive un exmandatario panameño, quien se encuentra bajo prisión en Estados Unidos.

DATOS GENERALES Ha sido profesor de programas de licenciaturas y maestrías en universidades de Panamá y EE.UU.. Es socio fundador de la firma forense Carreira - Pitti. Nombre completo: Francisco Carreira Pitti Nacimiento: Boquete, Chiriquí Ocupación: Abogado Creencias religiosas: Cristiano Cónyuge: Indira Figueroa Resumen de su carrera: Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Panamá y tomó su maestría y doctorado en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Es apto para litigar en Cortes de Apelaciones y Federales de los Estados Unidos.

¿Pero quién es Paquito y dónde estaba metido por tantos años que no lo habíamos visto opinar antes?, preguntó hace poco un periodista. Resulta que Paquito es el primer abogado panameño admitido por la Corte de Estados Unidos para ejercer en ese país y es candidato a ser aceptado en el Reino Unido.

Es boqueteño, nació y creció en una finca cafetalera, y allí realizó su primer trabajo cuando todos los veranos recogía café junto con otros niños.

Siempre le ha gustado hablar y desde que era niño decía que quería ser abogado. Una vez participó en un concurso de oratoria y uno de los jurados, de nombre Chengue Valdés, quien era productor de TV2, lo invitó para que hiciera un casting y fue contratado para trabajar en un programa que se denominaba el ‘Show de la Una'. En ese entonces laboraban en el canal Aurelio Paredes (Ponche Crema o Tío Yeyo), Néstor de Icaza (Juan Carrete) y Carlos García (Chombito Kilroy).

A Francisco Carreira todos lo conocían como ‘Paco', pero un día Ponche Crema le dijo: desde hoy tú serás ‘Paquito', porque en ese entonces era menor de edad. Fue así como empezaron a llamarlo Paquito, tanto dentro como fuera del canal. Ahí trabajó por tres años.

Luego se fue para RPC televisión, donde laboró por dos años en la sección de noticias hasta el día en que se graduó, enseñó su diploma, lloró y dijo: ‘Me voy a ejercer como abogado'.

Durante el tiempo que trabajó en los medios, estudiaba derecho en la Universidad de Panamá. Una vez que se graduó, participó en varias pruebas con la intención de adquirir alguna beca, entre ellas, unas que tenía la Iglesia católica, y que administraba monseñor Marcos Gregorio MacGrath, quien pertenecía a la directiva de la Universidad de Notre Dame. Las becas eran para profesores de la Universidad Santa María la Antigua (USMA), pero ellos tenían problemas con el idioma inglés, así que no pasaban las pruebas y las becas se estaban perdiendo. Tuvo la fortuna de pasar el examen y obtuvo la beca.

En 1977, cuando se firmaron los Tratados Torrijos-Carter, decidió especializarse en Derecho Marítimo porque pensó que ‘ese sería el futuro de Panamá'. Una vez que terminó los estudios , en 1980, hizo el examen de barra, lo aprobó y lo admitieron en el estado de Michigan, donde tuvo que pasar por un proceso para adquirir un estatus migratorio que le permitiera ejercer la abogacía en ese país; era una especie de entrenamiento práctico.

Trabajó por cinco años en Estados Unidos y regresó en 1986 para ejercer el Derecho en Panamá.

Nos recibe en su amplia y acogedora oficina. Por donde uno mire hay textos legales entre los que predominan los referentes al Derecho Marítimo.

VAMOS A ENTRAR EN MATERIA, ¿USTED PIENSA QUE EL EXPRESIDENTE MARTINELLI SERÁ EXTRADITADO A PANAMÁ?

Creo que al final será extraditado, porque las decisiones que han emitido los tribunales han sido ratificadas. Le quedaría pendiente la apelación ante el Tribunal Federal de Atlanta. Para tener una idea, en el caso del general Manuel Noriega, la apelación demoró 14 meses, ese sería el tiempo que tendría que pasar para tener una decisión final en el caso. Con esto lo que quiero explicar es que el expresidente pudiera permanecer en Estados Unidos mucho más tiempo del que declaran sus abogados. Si él decide hoy, voluntariamente venir, el proceso igualmente demora su tiempo, porque tendría que ir nuevamente a una audiencia ante el juez Edwin Torres y expresarle su decisión… aquí entraría la participación del secretario de Estado.

¿EN QUÉ QUEDA LA FIANZA QUE LA JUEZA MARCIA COOKE LE HABÍA CONCEDIDO AL EXPRESIDENTE, CUYA DECISIÓN FUE SUSPENDIDA AL DÍA SIGUIENTE POR ELLA MISMA?

El hecho de que una jueza suspenda su propia decisión no es normal en ningún proceso en Estados Unidos, salvo que haya condiciones especiales para que ello ocurra. Definitivamente que la ‘moción de emergencia' de la fiscalía, que nuevamente sustentó un riesgo de fuga del exmandatario, la convenció. No obstante, hay que dejar claro que la fianza no ha sido revocada, sino que está suspendida y ahora el Tribunal Federal de Atlanta tendrá que decidir sobre la apelación contra esa fianza.

¿Y LA PARTICIPACIÓN DE LA EMBAJADA DE EE.UU. EN PANAMÁ EN TODO ESTO?

Fue absolutamente innecesaria. Le dio una naturaleza política al tema y la gente empezó a especular de todo. Creó una confusión en Panamá que hubiera podido evitarse.

¿USTED CREE QUE EL PRESIDENTE VARELA TIENE ALGUNA INJERENCIA EN EL SISTEMA LEGAL DE EE.UU.?

No… para nada. Como no creo que la tenga tampoco el Ejecutivo norteamericano.

UN TEMA QUE SE HA VUELTO POLÉMICO EN NUESTRO PAÍS ES EL MÉTODO DE NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE, ¿CREE QUE DEBE CAMBIAR?

El hecho de que el presidente de la República tenga la potestad de nombrar a los magistrados, es un error… eso, definitivamente, hay que cambiarlo. Siento que cada día se ha ido degenerando este tema y tal vez la mayor crítica que surge ahora es que el presidente hizo una promesa de que las cosas iban a ser diferentes y ha sido más de lo mismo.

PERO EL PRESIDENTE ESTÁ HACIENDO LO QUE LA CONSTITUCIÓN LE ORDENA…

Sí, pero hay un Pacto de Estado por la Justicia que él está ignorando. Yo creo que, definitivamente, esto hay que cambiarlo, porque veo que así como están las cosas, se presta para un juego de poder.

¿PODRÍA EXPLICAR LO ÚLTIMO?

Me refiero, por ejemplo, al caso presente en que el Gobierno tiene minoría en la Asamblea… no les queda otra que negociar y eso es lo que hay que acabar. Otra cosa que hay que erradicar es la situación que se da con el tema del presupuesto del Órgano Judicial. Me tocó ver a varios magistrados de la Corte prácticamente mendigando fondos ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. Como están las cosas, los magistrados pueden ser víctimas de chantajes.

¿CÓMO CREE USTED QUE SE DEBE JUZGAR A LOS DIPUTADOS?

Deben ir a los juzgados normales. Mire, ahora la Corte se ha convertido en un juzgado de tránsito por el caso del diputado que atropelló a una niña en Colón. Eso es una locura.

¿QUÉ OPINA DE LA CREACIÓN DE UN TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

Opino que fue un error eliminar la Sala Quinta, la cual iba a ser la encargada de manejar los temas constitucionales de la Corte. Hubiese sido de gran ayuda para contrarrestar la mora judicial que existe. Una vez visité al entonces magistrado Jorge Federico Lee y me llamó la atención que en cada extremo de su escritorio tenía una pila de expedientes a punto de derrumbarse. Le pregunté: ¿y esto qué es? Y él me contestó: ‘estos que están a mi izquierda son los habeas corpus , amparos y habeas data que tengo que proyectar en calidad de ponente; y los del otro lado son los que debo leer de los otros magistrados'. Y le contesté: ‘¡Qué tiempo tienes para ver los otros procesos!', a lo que me indicó: ‘si acaso dos horas diarias'. Ahí es donde está gran parte del problema.

USTED QUE ESTÁ VINCULADO A LA JURISDICCIÓN MARÍTIMA, ¿CREE QUE PANAMÁ ESTÁ HACIENDO LO NECESARIO PARA CONVERTIRSE EN EL HUB MARÍTIMO MUNDIAL?

Tenemos todo para lograrlo… todo. La respuesta a tu pregunta es no. No veo una estrategia marítima a nivel de país. Creo que el Canal de Panamá ha hecho su trabajo, pero no veo un esfuerzo en conjunto con la participación del gobierno, que sí lo aprecié cuando el país decidió ampliar el Canal.