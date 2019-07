TE aún mantiene subregistro de nacimientos pese a esfuerzos

Mileika Lasso

El Tribunal Electoral (TE), a través del Registro Civil, cuenta con un subregistro de nacimientos nacional del 2%, siendo Panamá, el país de Latinoemérica con el menor porcentaje en este renglón. Sin embargo, la entidad lleva años intentando erradicar la cifra.

El concepto de subregistro de nacimiento se refiere a los nacimientos vivos ocurridos en un año calendario determinado y que no fueron inscritos en el Registro Civil dentro de los 12 meses siguientes al nacimiento. Al no estar registrado el nacimiento, el nacido, no tiene derecho a la cobertura de algunas necesidades que suple el Estado, como seguro social, una cédula de identidad personal, entre otros.

Una de las razones por la que prevalece el subregistro de nacimiento podría estar en que la población no cuenta con asistencia médica al momento del nacimiento.

En 2014, la cifra se situó en 2.2%, ya en ese momento había disminuído dos puntos porcentuales.

Gilberto Estrada De Icaza, magistrado suplente y director nacional de Cedulación del TE, explicó que la institución desarrolla giras de trabajo en zonas fronterizas de difícil acceso para unir esfuerzos con países vecinos (Costa Rica y Colombia), a fin de respaldar a los colaboradores en sus tareas de registro en estas regiones.

Uno de los factores que han ayudado a reducir el subregistro de nacimientos es la unificación de la documentación entre distintos estamentos vinculados al registro de hechos vitales.

Otro aspecto fundamental que facilita la captación de hechos vitales es que Panamá constituye uno de los pocos países que cuentan con una cédula de identidad personal juvenil que puede ser adquirida desde los primeros días de vida de los infantes.

Panamá, como responsable de la primera vicepresidencia del Comité Ejecutivo del Clarciev y líder de la Mesa Técnica de Gestión de Conocimiento y Talento Humano, impulsa una serie de actividades con la finalidad de reducir a su mínima expresión el porcentaje de subregistro de hechos vitales, especialmente en las zonas fronterizas.