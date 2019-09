ATP mantiene deudas desde hace cuatro años por casi dos millones de dólares que han obstaculizado la promoción del país

Adelita Coriat

El sector turismo batalla contra viento y marea para sobrevivir en un mercado carente de promoción internacional, al menos en los últimos años. El ramo hotelero se queja por la baja ocupación, que no supera el 50%. La buena noticia es que la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) prepara una licitación para la promoción del país como destino turístico a nivel internacional que incluirá medios digitales y tradicionales. En este Fondo de Promoción hay $20 millones que, sin duda, ayudarán a abrir los ojos de los turistas para que viajen a la tierra de playas y montañas, donde los océanos se unen por el Canal. Sin embargo, una vez en suelo panameño, hace falta adecuar la infraestructura para recibir a los visitantes como se merecen; que no merme el agua en los hoteles de playa, calles limpias, carreteras en buen estado y servicio de calidad. Este último renglón es el que aparece con más frecuencia en las quejas de los turistas: en Panamá no hay buen servicio. Una tarea, además de muchas otras, para Iván Eskildsen, a cargo de la ATP. Como si fuera poco, el nuevo administrador encontró el escritorio con una deuda a proveedores por $1.8 millones.

¿Cómo encontró la ATP?

Hay un enorme trabajo por hacer. Se han hecho intentos aislados para desarrollar el turismo. De muchos esfuerzos hay que conectarlos para desarrollar una estrategia integral de los actores públicos y privados. Específicamente hay un tema que es común con otras instituciones del Estado, encontramos cuentas por pagar y estamos buscando la manera de agilizar esos pagos.

¿A quién se le debe?

Hay diferentes proveedores a los que se les debe hace tiempo. Hemos hecho un análisis de los mismos y nos hemos percatado de que se le debe a Lufthansa, Iberia, Apple Vacation, el atraso nos afecta mucho en las posibilidades de desarrollar las estrategias de turismo con estos proveedores.

¿A cuánto asciende la cifra?

Entre mayoristas y líneas aéreas se acumulan $1.8 millones. Pero a Air Panamá se le deben $500 mil. Son programas que se hacen de campañas publicitarias en conjunto. La ATP aporta a estas aerolíneas y ellos promocionan el destino.

¿Desde cuándo se adeuda esta plata?

Algunas vienen desde 2015, otras del 2016.

¿Qué pasó con el presupuesto que entró a la ATP en la pasada administración?

Hay pagos que se hicieron, pero otros que por demoras no se han concretado. No tengo respuesta por qué se ha dejado tanto tiempo estos pagos. No sé si le daban prioridad a estas cosas. Las cuentas por pagar del gobierno habrá que calcularlas bien.

¿Cuáles son los planes inmediatos en materia de turismo?

Lo primero es activar la promoción internacional que se realiza a través del Fondo de Promoción Turística. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no solo depositó los primeros $10 millones en la cuenta, sino que está a punto de entregar el segundo desembolso. En este momento, la junta directiva del Fondo está evaluando las primeras campañas publicitarias para incidir en este esfuerzo. Primero habrá una campaña puente mientras se diseñan estrategias más firmes. Lo que hará es agarrar campañas anteriores que hayan sido exitosas y dárselas a la agencia publicitaria que se vaya a contratar. En este momento está en curso el recibimiento de las ofertas de las agencias a quienes se les solicitó que se aprovecharan diferentes publicaciones que se han efectuado de Panamá como destino número uno, así catalogado por varios medios internacionales, para aprovechar la campaña y lanzarla en las próximas semanas.

¿Será una agencia local o extranjera?

Hay de Panamá y extranjeras participando. La idea es buscar la mejor propuesta porque la crisis es importante en el sector turístico y en eso es en lo que nos queremos enfocar.

El sector hotelero tiene una ocupación de menos del 50%, al igual que las tarifas. Con esta campaña, ¿qué tipo de metas se traza y qué pueden esperar los hoteleros?

Eso está asociado a otro proyecto, que es mejorar la calidad de la información. En este momento las estadísticas oficiales indican que en 2018 ingresaron 2.4 millones de visitantes, pero las estadísticas hay que revisarlas. No son fieles a la realidad porque se cuenta a los migrantes que salen y entran del país. Es posible que ese número sea menor. Hay muchas opiniones al respecto. Para poder realmente medir el impacto, tenemos que asegurarnos de que la medición de la información sea la correcta.

¿Cómo se va a cerciorarse de esa cifra?

Ya hemos citado al equipo de migración y también tenemos una reunión con la de Innovación Gubernamental con la que manejaremos la parte tecnológica para el manejo de data. Queremos hacer un estudio serio de las tarifas, sobre lo que le cuesta al viajero venir a Panamá. Se dice mucho en la calle que es caro, pero hasta ahora no hay un estudio serio al respecto para poder hacer las comparaciones con otros países. Hay que demostrar, a través de ese estudio, cómo podemos atender el tema. No siempre incide en factores directos, pero se puede abarcar a través de estrategias macro.

¿Cuánto tiempo tomará hacer el estudio de la data?

No debe demorar mucho. Hay temas más especializados, como si queremos saber temas locales de visitantes en algunos sitios turísticos, pero con respecto al estudio de las tarifas aéreas, en menos de un mes deberíamos tener un resultado. Recordar que también se maneja por estaciones, pero debemos tener pronto un resultado.

¿Cuál será la estrategia si resulta un destino caro para el viajero?

Ya intuitivamente sabemos que sí hay un elemento de eso. Así que la estrategia es ver cómo podemos traer más aerolíneas de bajo costo al país, porque es una tendencia mundial para los viajeros. Hay una mayoría que apela a aerolíneas de bajo costo y queremos satisfacer ese mercado, otros son menos sensibles al precio y buscan las aerolíneas tradicionales. Es una estrategia que estamos viendo en coordinación con Aeronáutica y con Tocumen, S.A.

Copa es una excelente aerolínea, pero tienen un margen muy cómodo en sus tarifas. ¿Cómo se va a manejar este tema?

Nosotros convocamos una reunión recientemente con la Asociación de Líneas Aéreas de Panamá. Tenemos una gran ventaja porque tiene 86 destinos directos al Istmo. Todos llegan al aeropuerto de Tocumen, que es el que más vuelos tiene de Latinoamérica en forma directa, incluso más que México. Ahora lo que debemos pedirles es que nos ayuden a trabajar en conjunto con la promoción del país para que los viajeros opten por quedarse en Panamá. Si dicen que hay mínimo 8 millones de pasajeros que pasan por Tocumen, lo ideal es que una parte de ellos se quede aquí. La respuesta de las aerolíneas es que alegan que el turista no tiene la mejor experiencia. Se quejan mucho del servicio, que es muy malo, la atención al cliente, en las encuestas es un punto recurrente. Nos corresponde ayudar a mejorar eso. Otro punto son los destinos turísticos. Es decir, que el turista llegue al punto y que éste tenga infraestructura, eso hace que un destino sea más atractivo. Debemos mejorar los factores para que el destino tenga una buena infraestructura, un buen servicio, y que se promueva a nivel internacional. Así trabajaremos en los aspectos que estamos flojos y promocionamos el destino.

¿Cómo tomaron las aerolíneas el tema de abaratar las tarifas?

Eso obedece a algoritmos de oferta y demanda. Pero le solicitamos a las aerolíneas que incrementen la frecuencia y cómo les podemos ayudar.

Necesitamos precios accesibles…

También se trabaja con Copa una campaña que se llama ‘Stop Over', lo que indica que la gente que compra pasajes con escala en Panamá los viajeros puedan quedarse sin costo extra. Es una inversión conjunta entre Copa y el Fondo de Promoción Turística para que cuando el viajero busque un vuelo para ir a cierto destino le salga un anuncio creativo que le invite a hacer la escala en Panamá por un mínimo de días y así captar ese mercado. A raíz de la toma de consciencia colectiva para que se incremente el turismo en Panamá se planea esta campaña.

¿Cuál será el esfuerzo para traer aerolíneas de otras partes?

Hay un trabajo para contactar a las aerolíneas. Por ejemplo, estamos rescatando a Viva, que cuando se les subió la tarifa aeroportuaria se fueron del país. Queremos que regresen y estamos viendo las condiciones para que vuelvan. En México hay otras líneas de bajo costo como Interjet, y otras que han mostrado interés de venir y estamos conversando con ellos. Hay otras de vuelo chárter que vienen de Ecuador, hay mucha gente de la industria interesada. A todos los estamos tratando de recibir porque es una prioridad importantísima.

¿Cuándo veremos los primeros resultados?

Pensando que un viajero toma una decisión entre seis meses y un año, veremos los resultados en ese periodo. Las aerolíneas también requieren moverse, pero les estamos dando la máxima prioridad para avanzar.

¿A dónde van a llegar las aerolíneas?

Estamos enfocando a Howard, que arriben las aerolíneas de bajo costo. No es una decisión tomada definitivamente, pero estamos analizando esa posibilidad.

¿Para cuándo se tiene programada la entrega del Centro de Convenciones de Amador?

Esa pregunta va asociada a la promoción del Centro. Estimamos que el mismo debe estar listo antes de finales de año. Esperamos que el contralor nos refrende la adenda número cinco con el contratista. Esta adenda le permitirá tener el flujo de caja para poder terminar la obra. Ellos consideran que una vez les den la plata terminan la obra en dos meses. Esa adenda se firmó, como es un proyecto llave en mano, con eso acceden a financiamiento. Están en reuniones con las entidades financieras. Pero como la adenda data de marzo y vence el 30 de septiembre, no les va alcanzar el tiempo para lo que necesitan, así que ya están pidiendo otra adenda.

¿Qué le conviene a la ATP?

Como el tiempo de ejecución es tan poco, ejecutar la fianza es un proceso mucho más demorado y no nos conviene eso. Es complicado, la idea es que con la misma cantidad de dinero se pueda culminar. Estamos trabajando a toda velocidad. Tardó en explicarle al contralor el por qué de la adenda, porque no estaba de acuerdo, le explicamos por qué todos estábamos de acuerdo en que se extendiera la adenda y ahora estamos en la etapa de financiamiento. Se aprobaron $12 millones en la adenda, aunque lo más importante es la promoción. La organización de congresos toma tiempo, al menos un año. Ya le dimos la orden de proceder a la entidad administradora para que podamos seguir adelante. Queremos traer muchos eventos.

El puerto de Amador también es otro proyecto importante que está en construcción….

Correcto. Ahí estamos atrayendo líneas de cruceros que quieran utilizar a Panamá como punto de partida o home port. Para que una línea de cruceros programe salir de Panamá hablamos de millones de dólares. Ellos requieren de un año. La línea está interesada a partir de 2021, el problema es que está autorizado como un decreto Ejecutivo que no tenía las condiciones. Nosotros no estamos dispuestos a subsidiar ninguna línea si no garantiza que el pasajero se hospede unos días en Panamá antes o después de tomar el crucero. No queremos subsidiar si no inyecta recursos al país. En verdad es una campaña para apoyar el mercadeo, ese enfoque de que se pagaba el paso por el Canal se prestaba para malas interpretaciones. El Canal lanzó un comunicado que ellos no subsidian, como en efecto es así. Pero si queremos pagar esa cifra, debemos de tener algo equivalente que entre a la economía. Estamos aterrizando las condiciones para asegurar a los turistas. Hay una asociación de cruceros que tiene base en Florida, Estados Unidos, que como se enteraron que se les dio subsidio a Norwegian quieren un trato igual. Estamos tratando de desarrollar una política que apele a que sea lo más equitativa posible porque la chequera del MEF tampoco da para inyectar $6 millones o $10 millones anuales a la línea de cruceros. Si queremos traer más aerolíneas no podemos.

¿Cuál será el plan para mejorar la infraestructura hotelera, agua, basura, carretera, etc.?

Sentimos que tenemos un tremendo momento, ya que al haberse creado el Gabinete Turístico, podemos tener en ese grupo a los representantes de cada ministerio. Entre todos hemos visto que los problemas del turismo no necesariamente están relacionados al sector, tienen que ver con el agua, con la basura, el servicio eléctrico. Pero la aprobación del Ejecutivo en que el turismo es una prioridad, se pueden tratar de solucionar por zonas. En Bocas del Toro, por ejemplo, hicimos un gabinete turístico para ver los problemas y plantear la solución.

Estos problemas requieren de fondos para su solución, ¿las finanzas públicas lo van a permitir?

Estamos haciendo diagnósticos en la ATP. Hemos viajado a distintas partes para hacer un análisis de la situación. En Guna Yala, por ejemplo, tenemos un tema que hemos trabajado con el Congreso General Guna que tiene que tener su aprobación. Se ha identificado la necesidad de un centro cultural para los visitantes que explique los orígenes de la cultura. No solo son las playas paradisiacas, sino la vida de ellos, su cultura etc.

¿Qué plan tiene para mejorar el trato al turista?

Hay un proyecto piloto que se está desarrollando para terminar de analizar cuál será la mecánica. Hay cosas muy avanzadas y necesitamos un empuje adicional para culminarlas. Pero se va a abrir una mesa consultiva, en la que participa el sector privado, para que acompañados de sus ideas y debilidades podamos tener una propuesta para elevarla al gabinete. En el caso del trato son los problemas más graves, en ese aspecto, la idea es abrir una mesa para capacitar a los actores que trabajan directo con los visitantes, y otra dirigida a la sociedad en general para que traten bien al turista. Eso es muy importante, hay que tratar bien al turista para que se sienta en casa. Hay que activar el amor al país y transmitirlo al visitante.

¿Cuál será el plan para la segunda terminal de Tocumen, S.A.?

Esa terminal tiene problemas con el constructor, no han terminado. Hemos tenido dos reuniones directivas con Tocumen en las que se trata el tema y ahora se deben tomar decisiones más profundas. Están evaluando el caso. La terminal está avanzada arriba de 90%, pero es un proyecto de mil millones y debe concluirse como debe ser. Hay otros problemas administrativos que se han tocado ahí, como de demandas. Pero nuestro enfoque es mejorar la experiencia del turismo, hablar con migración, aduanas, y mejorar la publicidad del país para que los viajeros la vean.

¿Cuántos turistas piensa atraer con la campaña nueva, tiene una expectativa?

En el Fondo que hemos venido trabajando esto había sido un objetivo pero no estoy seguro que está cuantificado. Se debe poner una cuantificación.

¿En que se va a emplear el dinero del Fondo?

Tanto en campañas digitales y medios tradicionales como en ferias internacionales y activación en fechas específicas. Está calculado un presupuesto de $20 millones, pero hay que ver si se incrementa, ya que nuestros vecinos tienen más dinero para su promoción. La idea no es gastar por gastar, sino hacerlo con un objetivo muy claro y buscar resultados.