CSS mantiene alerta el sarampión

Redacción Digital La Estrella

online@laestrella.com.pa



Ante los brotes y muertes que se han presentado a nivel mundial con el sarampión, una enfermedad que se había prácticamente erradicado y que en nuestro país no ha presentado casos autóctonos desde 1996, el sistema de vigilancia del país se mantiene en estado de alerta.

María Ríos González, Coordinadora Nacional del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Caja de Seguro Social (CSS), indicó que, aunque en el año 2011 se atendieron y controlaron cuatro casos de sarampión importados, durante el año 2018 se tomaron acciones y planes de vacunación en relación a los brotes de sarampión que se estaban presentando en los países vecinos para proteger a la población.

Ante la alerta epidemiológica y por recomendación de la Organización Panamericana de Salud (OPS), se realizaron reuniones interinstitucionales para abordar estrategias en nuestro país; en éstas, se concluyó que era necesario tomar acciones para blindar a la población en general; todo ello, luego de analizar la cobertura de inmunización del país contra el sarampión, que por el acúmulo de susceptibles a nivel nacional después de la última campaña de seguimiento a preescolares del año 2008, que fue del 112% hasta ese momento, y considerando que había un atraso de cuatro años para la realización de esta campaña de seguimiento.

Se ha tomando como base la información estadística que indicaba que la cobertura de vacunación contra el sarampión, según nacidos vivos, era de 89.4% en el año 2015, reflejándose que el 72% de los distritos alcanzaron coberturas menores del 95%, lo que indicaba que existían bolsones de susceptibles en nuestro país, se concluyó realizar:

Una Campaña Nacional de Vacunación de Seguimiento contra el Sarampión en marzo del 2018, que incluyó a niños de 1 a 4 años de ambos sexos, para proteger este grupo de población que es susceptible al Sarampión, usando la vacuna Sarampión –Rubéola (MR), lo que nos permitió simultáneamente reforzar el proceso de eliminación de la rubéola.

Mediante la estrategia de “Operación Barrido” (casa por casa), aplicar vacunaciones masivas tendientes a erradicar el Sarampión.

Ampliar la cobertura contra el Sarampión y la Rubéola, en el grupo objeto de la campaña. La finalidad de la campaña de seguimiento de sarampión fue disminuir el número de población susceptible de la cohorte acumulada en un periodo de tiempo muy corto, no mayor de dos meses. Parte de los objetivos era lograr una cobertura de vacunación de 95%, y asegurar vacunar a niños no inmunes con la primera dosis de SRP o no recibieron la primera dosis.

El año pasado, en el mes de marzo, se aplicaron 296,019 dosis de vacunas para prevenir esta enfermedad, en una campaña de vacunación contra el sarampión, a niños de 1-4 años; acción realizada de manera conjunta entre el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, a nivel nacional.

Durante la reciente “Campaña de vacunación de Las Américas, 2019”, funcionarios de la CSS aplicaron vacunas a 84,304 personas; de este total, se aplicó a 1,853 personas la vacuna de MMR (Papera, Rubeola y Sarampión) y a 3,634, la vacuna de MR (Rubeola y Sarampión).