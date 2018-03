Manifestación en Colón: entre marchas pacíficas y vandalismo

José Arcia

jarcia@laestrella.com.pa



La huelga y manifestación convocadas por el Frente Amplio de Colón (FAC) terminó como empezó: sin mayores incidentes.

Sin embargo, una vez concluida la marcha, el Casco Antiguo de la ciudad atlántica se convirtió en un campo de batalla debido al choque entre la Policía Nacional y otro grupo de colonenses, de los cuales 35 fueron aprehendidos por saqueos.

La marcha empezó a primera hora de la mañana de este martes, encabezada por dirigentes del FAC, como Edgardo Voitier, y terminó en el centro de la ciudad en horas del mediodía. Hasta ese momento todo transcurría en calma, incluso la Policía escoltó la marcha de los colonenses que reclamaban más oportunidades de trabajo, inversiones y culminar los trabajos de la renovación del Casco Antiguo de Colón lo antes posible, en vista de que el atraso afecta la actividad comercial y la salud de los residentes.

‘Los actos vandálicos han sido por grupos delincuenciales apoyados por grupos políticos que adversan al Gobierno', ÁLVARO ALEMÁN MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

El dirigente de los colonenses hizo a primera hora un llamado a la calma y a manifestarse de manera pacífica. Eran alrededor de las 6:30 de la mañana cuando Voitier iniciaba la marcha hacia el centro histórico de Colón, desde Sabanitas.

Lo que había ocurrido la noche anterior, había dejado un mal presagio en el ambiente. Un grupo de colonenses había bloqueado calles, quemado llantas y desatado un incendio en la Casa Wilcox, un monumento histórico ubicado en la provincia caribeña, incidente que investigan las autoridades.

Voitier justificó los episodios del lunes en la noche argumentando que eran producto de las frustraciones históricas de los colonenses, ya que sus problemas de falta de agua, desempleo y títulos de propiedad no son resueltos. ‘Estos problemas no datan de ahora, tienen décadas y no son resueltos', recalcó el dirigente.

Voitier también se quejó de que el Gobierno ‘militarizó' la ciudad de Colón desde el viernes último. La manifestación había sido anunciada unas dos semanas antes.

La marcha culminó en horas del mediodía con un mitin. Los dirigentes anunciaron que la huelga se mantendrá por 24 horas más. Recalcaron que no se hacían responsables de lo que ocurriera después de culminada la marcha. ‘Señor presidente Varela, llame a una mesa de negociación porque de lo contrario usted será responsable de lo que ocurre en esta provincia', indicó Voitier.

Lo que siguió fue un total descontrol. Una de las primeras escenas violentas se registró entre un manifestante y el propio director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, quien resultó agredido.

Minutos antes de que concluyera la concentración del colectivo que convocó la huelga y la marcha, otro grupo bloqueó algunas calles en el centro de Colón.

Los antimotines de la Policía empezaron a replegar la protesta con bombas lacrimógenas y los manifestantes respondieron con piedras. Algunas personas fueron detenidas.

El director Pinzón intentaba calmar la protesta y en ese momento fue agredido con manotazos por un manifestante que logró escaparse para no ser detenido.

Otros manifestantes rodearon al director de la Policía para intentar dialogar y calmar la situación. Le solicitaron que intercediera para que el presidente Varela le preste atención a su demanda.

Las manifestaciones continuaban y empezó el saqueo. En total fueron seis locales comerciales vandalizados, un camión de la Policía Nacional incendiado y el tren cargado de contenedores, detenido. Hasta enfrentamientos con balas se dieron entre policías y civiles, pero no hubo heridos.

La ciudad de Colón quedó paralizada. La gobernadora de Colón, Jenith Campos, decretó un toque de queda, a partir de las 6:00 de la tarde de ayer martes.

Un comunicado de la Policía Nacional le pone cifras a las manifestaciones. Cuatro policías heridos con objetos contundentes, un particular herido y 35 personas aprehendidas por su vinculación en saqueos a comercios. Además, son acusadas por atentar contra la vida de las unidades de la Policía Nacional, daños a la propiedad, vandalismo y alteración del orden público.

ACUSACIÓN

Gobierno culpa a grupos delicuenciales

El Gobierno culpó a grupos criminales apoyados por un sector político de los hechos ocurridos este martes en Colón. El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, informó de la creación de una comisión de alto nivel para atender las inquietudes de los colonenses, integrada por los ministros, además de él, de Gobierno, María Luisa Romero; de Obras Públicas, Ramón Arosemena; de Salud, Miguel Mayo; de Vivienda, Mario Etchelecu y el secretario de Metas, Jorge González.

La comisión estará preparando el Gabinete del mes de abril y tendrán las puertas abiertas para escuchar las opiniones y aportes de las organizaciones cívicas y de las iglesias de Colón, señala un comunicado de la Presidencia, leído por el ministro Alemán.

‘Comprendemos la inconformidad de los ciudadanos que se sienten afectados por los trabajos del proyecto de Renovación en las 16 calles de Colón y hemos estado como Gobierno siempre dispuestos al diálogo y ofreciendo mecanismos para mitigar estas afectaciones', señala el comunicado.

El ministro alegó que el Gobierno realiza inversiones por $1,000 millones en la provincia.