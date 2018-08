‘De León sabe quién lo grabó', asegura Kenia Porcell

Gustavo Aparicio

La Procuradora General de la Nación, Kenia Porcell, pidió anoche al magistrado presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernán De León, que haga gala de su género y que asuma su responsabilidad de presentar la denuncia ante la existencia de una supuesta grabación en su contra y que presuntamente sería utilizada para un posible chantaje para fallar a favor en un recurso presentado por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli en el caso de las escuchas telefónicas.

El pedido de Porcell se da luego que De León ofreciera una entrevista en TVN Noticias en la que este afirmó: ‘A mí no me consta ningún tipo de grabación, de filmación, absolutamente nada de mi persona, ni extorsión ni presión, ni coacción'.

De León se refirió a las declaraciones de Porcell, del pasado lunes 13 de agosto, quien reveló que en una conversación con el magistrado en su despacho éste le comunicó que el caso de los pinchazos contra el expresidente Martinelli ‘se iba a caer, lo iban a anular'.

Las supuestas confesiones del magistrado De León a la procuradora Porcell dejaron entrever un posible chantaje para fallar a favor de Martinelli. ‘Tú sabes, esos (no se precisa quiénes) me grabaron, me grabaron', dijo Porcell que le habría dicho De León.

‘NO ME CONSTA'

No obstante, en la entrevista de ayer con el medio televisivo, De León dijo no tener constancia de la supuesta grabación. ‘Lo dije en una entrevista del viernes 10 de agosto en Boquete, no me consta, no existe grabación; es decir, a mí no me consta ningún tipo de grabación, de filmación absolutamente nada de mi persona, ni extorsión ni presión ni coacción, ningún tipo de esos', enfatizó.

Al ser preguntado cómo se usa a un magistrado de la Corte, en referencia a lo dicho por Porcell, De León expresó: ‘Yo no sé en qué sentido, yo creo que todos los magistrados nos usamos en el buen sentido ético de ayudarnos, de colaborarnos, pero no sé a qué viene eso', añadió.

Sostuvo que ya Porcell presentó una denuncia y aseguró que irá ante la autoridad competente, donde tenga que responder. ‘Pero en este momento para el país, para la tranquilidad de los usuarios del sistema de administración de justicia, que exista la confiabilidad de los magistrados, de los jueces de todo el Órgano Judicial, en especial de mi persona como presidente interino, que pueden tener la certeza de que mi voto siempre será apegado a la Constitución y la ley; sin ningún tipo de presión, y repito, no me consta ningún tipo de grabación', enfatizó el magistrado.

‘DE LEÓN MIENTE', PORCELL

Minutos después de la entrevista de De León, la procuradora se pronunció y expresó que De León debió haberle contado al país con sinceridad y haberse mostrado con humildad y decir qué fue lo que pasó, quién lo grabó, por qué lo grabaron. ‘No hay razón para que él vaya a mi despacho a decir... me grabaron... me grabaron', señaló Porcell.

Al ser preguntada por qué piensa que el magistrado presidente de la Corte niega los hechos, dijo: ‘A lo mejor porque tiene miedo'.

‘Yo sí puedo reafirmar al país lo dicho, no tengo por qué faltar a la verdad; él está mintiendo y se lo digo de manera directa y frontal a todos, está mintiendo, él vino a mi despacho a decirme: ‘me grabaron... me grabaron”, reiteró Porcell.

Sostuvo que en la entrevista de De León él no ha negado lo que se ha dicho.

‘Él vino con una desesperación a decir: ‘me grabaron'; yo le dije: ‘denuncia o querella' y resulta que no hace nada. Él como servidor público se está guardando una información que afecta a la ciudadanía, y aquí hay algo más, él sabe quién lo grabó, y por qué lo digo, porque él me lo vino a decir, a él se lo mostraron, él sabe quién se lo mostró', afirmó.

‘Él sabe quién se lo mostró, cómo se lo mostraron, cuándo se lo mostraron, en qué circunstancia se lo mostraron y cuál era el objeto y razón de mostrárselo. Hay cinco o seis preguntas que él tiene que responder, yo creo que lo sano es que él cumpla con su labor y su función de servidor público', destacó.

RECHAZAN AMPAROS

Más temprano, el pleno de la Corte rechazó dos amparos de garantías interpuestos por la defensa del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Una de las decisiones de la reunión del Pleno implica que el proceso que se sigue al expresidente por las escuchas telefónicas en su administración (2009-2014) continuará bajo la competencia de la Corte Suprema de Justicia.

Los magistrados decidieron mantener la competencia del proceso en la máxima magistratura del país, a pesar de la reiterada solicitud de los defensores para que se enviara a la jurisdicción ordinaria considerando que el exmandatario renunció a su curul en el Parlamento Centroamericano en junio.

En contra de la admisión del documento votaron Oydén Ortega, Abel Zamorano, Wilfredo Sáenz, Luis Mario Carrasco y Hernán De León. A favor de admitir este documento estuvieron Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado), Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Cecilio Cedalise. La magistrada Ángela Russo no participó en la discusión del Pleno.

El otro amparo de garantías que fue rechazado intentaba dejar sin efecto la decisión del magistrado juez de garantías del proceso —Jerónimo Mejía— de negar un incidente de objeciones interpuesto contra la acusación del fiscal Harry Díaz.

IMPEDIMENTO PARA TOMAR DECISIONES

Antes de que se diera a conocer la decisión del Pleno de la Corte sobre los requerimientos de la defensa de Martinelli, los abogados querellantes presentaron una solicitud para que los magistrados Hernán De León, Efrén Tello (suplente de Luis Ramón Fábrega) y Asunción Alonso (suplente de José Ayú Prado) se declaren impedidos para tomar decisiones en este caso.

La solicitud de los querellantes se fundamenta en el artículo 50 del Código Procesal Penal, que señala que es viable el impedimento cuando haya ‘motivos graves que afecten su imparcialidad'.

CLUB DE LEONES ESPERA QUE SE LOGREN CONSENSOS NECESARIOS

Ante la grave situación que vive el país, el Club de Leones de Panamá manifestó a la ciudadanía su gran preocupación por los hechos ocurridos en los últimos días y que reflejan un total deterioro institucional en los tres órganos del Estado.

El Club de Leones hizo un llamado a la reflexión, la sensatez y el buen juicio, y exhorta tanto a las autoridades como a toda la ciudadanía a que mediten sobre el preámbulo de la actual Constitución Política como referencia de lo que se debe hacer y hacia dónde debe caminar en estos momentos críticos del país.

En 1987, el Club de Leones de Panamá, como parte de la Cruzada Civilista Nacional y junto con organizaciones gremiales, instituciones cívicas, sindicatos y la sociedad civil, combatió y logró el objetivo de alcanzar una democracia que hoy se encuentra en franco retroceso debido a la influencia de intereses oscuros y políticos alejados de los verdaderos intereses del pueblo panameño.

‘Con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la Constitución Política de la República de Panamá', precisó la agrupación en un comunicado.

El Club de Leones espera que las fuerzas vivas del país y grupos interesados en defender los principios emanados con que inicia nuestra actual Constitución, reflexionen para lograr el consenso necesario que permita enrumbar el país por la senda de la institucionalidad, el progreso y el bienestar para todos los panameños.