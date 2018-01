Legalización, ¿panacea o paliativo?

Juan M. España

jespana@laestrella.com.pa



California abrió 2018 legalizando el uso recreativo de la marihuana, un negocio que promete un ingreso de más de siete mil millones de dólares para el año 2020 y que podría a su vez ayudar a reducir el déficit.

Para California y otros estados la medida ayudaría a reducir la millonaria deuda que cargan. Para 2011 la deuda total de California era de 35 mil millones de dólares, una suma que ha sido reducida en seis mil millones de dólares a la fecha.

ENCENDIDO DEBATE

¿Modelo exportable a otras naciones? De momento el debate sobre esta planta en el Istmo se mantiene cerrado dentro del ámbito de salud pública. Hace poco más de dos años la agrupación Amantes de Sofía organizó un evento titulado ‘La marihuana no es un tema tabú', y cuya imagen promocional utilizó a unas empolleradas exhibiendo la hoja de la planta, suscitando críticas en las redes sociales.

¿FILME DE CULTO? La película ‘Kenke' rompió una gran variedad de tabúes con respecto a la cultura del ‘kenke' en Panamá, una realidad que ha permanecido ignorado por muchos años. DIRECTOR Enrique Pérez Him, un joven cineasta conocido por ‘Puro Mula', ‘Caos en la ciudad', ‘Kenke' y ‘Ovnis en Zacapa'. ELENCO Es protagonizada por Milko Delgado, Eric De León y Nyra Soberón Torchia. También aparecen las jóvenes actrices Mileyka Rudas, María Elena Mena y Alejandra Araúz. Winnie T. Sittón y Mr. Fox aparecen brevemente. PRODUCCIÓN La cinta es producida por Mente Pública y Best Picture System.

En el evento ADS presentó una selección de entrevistas en las que se preguntaba: ¿qué es la marihuana? Buena parte de los entrevistados no tenía una opinión negativa de la misma. Varios destacaron su utilidad medicinal, otros su valor recreativo y finalmente, en menor cantidad, opinaron aquellos que se oponen a la legalización.

Fue casa llena. ADS no ha vuelto a tener un evento con más de cien participantes y con opiniones tan variadas. Después de todo la filosofía no es tan popular acá.

Entre los asistentes también se encontraba el director del filme Kenke, Enrique Pérez Him. Un vistazo al submundo del cannabis.

Irónicamente, la marihuana si era un tema tabú entonces, pero daba sus primeros pasos a una mayor aceptación en el dominio público.

CAMBIO DE IMAGEN

Tras ser criminalizada durante el siglo XX, el cannabis goza ahora de una buena prensa, fenómeno que también se hace presente en el territorio istmeño, donde ya se ha planteado su legalización con fines medicinales.

Fue el diputado panameñista José Luis Castillo quien presentó la iniciativa el año pasado. De aprobarse no seríamos el primer país ni el último en hacerlo. Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Perú e Israel ya se nos adelantaron.

Diversos estudios aseguran que esta hierba ayuda a los pacientes con esquizofrenia y que incluso puede retrasar el envejecimiento del cerebro humano. A esta opinión se suma la de la Organización Mundial de la Salud, que en un informe del año pasado estableció que la marihuana medicinal no implica riesgos para la salud humana.

DE CALIFORNIA A LA JOYA

Para California el dar luz verde al cannabis implica algo más que el tema de la salud pública; es una herramienta con la que el gobierno busca reducir el déficit, es decir, un enfoque que supera el ámbito de la salud pública y que vislumbra otro uso potencial para esta planta.

En una entrevista a la agencia Reuters, el gobernador de California Jerry Brown destacó que las arcas del estado se verán reforzadas en 2018 gracias a la legalización del cannabis. Con esta y otras medidas, el presupuesto para el año fiscal 2018-19 contempla un aumento en la inversión educativa y en el transporte.

¿Resultaría este modelo en Panamá? El economista panameño Felipe Argote considera que este mecanismo no es funcional en un país como el nuestro. En Estados Unidos y en naciones europeas funciona porque cuentan con una demanda con gran ‘poder adquisitivo', pero en el Istmo ‘la gente no tiene suficiente capacidad de compra'.

Intentar atraer al mercado extranjero, es decir, promover un ‘turismo verde' también tendría consecuencias negativas para el país según señala Argote. Pasaría lo mismo que ocurrió en Amsterdam, que se convirtió en centro de reunión de usuarios de la marihuana de toda Europa. Lo que provocó que tuvieran que reforzar la legislación.

No obstante, no debería ser un freno para abrirle la vía legal al cannabis, pues ‘mientras el Estado siga reprimiendo la producción (del cannabis) los narcotraficantes tendrán una renta de ganancia. La legalización baja el precio y reduce el narcotráfico'. Solo esta vía supondría una ganancia para el país, de acuerdo a Argote.

El sociólogo Marco A. Gandásegui recuerda que en el país solo ‘existen leyes que reprimen la posesión y venta de drogas. Pero puedes consumir'. De los aproximadamente 12 mil residentes de la Joyita, un poco más de la mitad -todos menores de 25 años de edad- han sido acusados por delitos de salud publica, es decir por ‘poseer o vender drogas'.

Ante la duda de si la legalización ayudaría a sacar a estos jóvenes de las cárceles, el experto señala que el Gobierno igualmente encontraría otros medios para meter a esos jóvenes de vuelta a las mismas. ‘Tenemos un sistema que encierra a los jóvenes. No hay programas para estimularlos a que se eduquen o formen equipos de fútbol, en vez de organizar pandillas', señala Gandásegui.

De este modo la legalización de la marihuana no resolvería los problemas sociales del país, sería tan solo un paliativo. El sociólogo recomienda apostar por la educación, por fortalecer el núcleo familiar y generar más empleos.

También recuerda que lo que haga Panamá al respecto del tráfico de droga no detendrá este negocio millonario. ‘Panamá es exportador de marihuana, tenemos una de las mejores cepas, la cual se exporta a Nueva York bajo la supervisión de la policía desde hace 70 años. En las calles de Nueva York vas encontrar Panama Pot'.

El problema de las drogas, señala el experto, es ‘un problema político que tiene Estados Unidos' y la DEA es la institución encargada de controlarlo, más no de destruirlo. Ellos (la DEA) ‘tienen personal en todos los países del mundo, Panamá no es la excepción. Se encargan de controlar el trafico de droga, no están detrás de la destrucción de ella'.

Gandásegui sí cree que la legalización representaría una ganancia para las arcas del Estado, pero al final se trataría de un negocio que beneficiaria solamente a ‘ciertos sectores que ya controlan el comercio en Panamá'.