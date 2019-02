Juez ordena al Consejo de Seguridad ubicar testigos 

Adelita Coriat

acoriat@laestrella.com.pa



El juez de Garantías del Sistema Penal Acusatorio, Francisco Carpintero, ordenó al director del Consejo de Seguridad Rolando López, proporcionar a la defensa del expresidente Ricardo Martinelli la ubicación de siete personas que testificarán en el juicio oral del próximo 12 de marzo por supuestos pinchazos telefónicos y dos cargos por pecualdo.

La decisión del juez se dio en una audiencia solicitada por los abogados de Martinelli por afectaciones de derechos de salud y de derecho a la defensa, ésta última por la imposibilidad que había tenido la defensa en la ubicación de 7 testigos que tienen que comparecer en el juicio oral y con quienes debe entrevistarse la defensa.

Con respecto a la afectación de derechos por atención médica, el juez dejó establecido que no hubo tal afectación, pues quedó demostrado que Martinelli ha recibido atención médica en más de 75 ocasiones para conocer su estado de salud.

No obstante, el juez concedió a Martinelli ser evaluado por médicos del Instituto de Medicina Legal, por primera vez desde el 12 de junio de 2018, fecha en que el exgobernante fue extraditado a Panamá desde Estados Unidos y los médicos constataron su estado de salud. En ese sentido, el juez solicitó que Medicina Legal revise y emita opinión sobre dos informes médicos, uno con fecha del 26 de enero y el otro del 1 de febrero pasado, en los que los médicos Gaspar Arenas y Bey Lombana llegaron a la conclusión de que se debía evaluar la privación de libertad de Martinelli.

El Fiscal Ricaurte González solicitó al juez que se aporten las cuadrículas en poder de los galenos, "porque interesantemente los galenos deberán explicar, cómo evaluaron a un privado de libertad que no tiene registro de haber salido del penal en las fechas en que se elaboraron los informes. De su salida del penal, no se le notificó a la Fiscalía o a una oficina judicial, sobre una supuesta salida del penal para ser evaluado", manifestó el fiscal. La intención de Ricaurte, además de clarificar lo anterior, es que esta condición médica también pueda ser comparada con otros informes previos en los que la condición de salud del expresidente no advierte sobre la necesidad de que prevalezca una medida cautelar por motivos de salud.

La fiscalía se mostró interesada en que se concrete la citación de los testigos de la defensa porque "quieren ir a juicio oral, es importante que haya justicia oportuna a partir del 12 de marzo para que se dirima si es responsable Martinelli o no", exclamó el fiscal quien espera que no se aplace el juicio porque las "víctimas han esperado los suficiente", dijo.

La fiscalía trabaja en la notificación de 75 testigos que ayudarán a probar su teoría del caso para que acudan al juicio.

Esta es una de las pocas luchas que ha logrado a su favor Martinelli, luego de que en tres ocasiones los jueces de garantías le han negado una medida distinta a la detención preventiva.

Carlos Carrillo, del equipo de defensa, explicó que hay 7 testigos que laboraron en el Consejo de Seguridad que han sido admitidos por las partes para demostrar su teoría del caso, y que el Consejo de Seguridad liderado por Rolando López, ha obstruido su ubicación. Cuatro de ellos no trabajan en la entidad de seguridad y fueron trasladados a otros estamentos como el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional Aeronaval, según Carrillo, para imposibilitar su comparecencia. Los otros tres, según Carrillo, están en la planilla del Ministerio de la Presidencia y laboran en el Consejo de Seguridad.

"Lamentablemente el comportamiento del Consejo de Seguridad fue que ellos no podían ubicar a nadie si no lo ordenaba el fiscal y eso es una apreciación, que para mí, estoy en contra de un Estado policiaco. Los directores deben actuar en derecho y no por principios de Policía que eso le corresponde a la Policía Nacional. López hizo nula la petición de la defensa, y espero que así como hoy le han ordenado que conteste, que la Procuraduría General de la Administración lo sancione porque estaba impidiendo la defensa de Martinelli", indicó el abogado.

El defensor se quejó de que López, a quien llamó 'pelafustán', retrasó su trabajo, lo que ha provocado que no se hayan podido entrevistar con los testigos o citarlos al juicio oral.

Al finalizar la audiencia que se prolongó por dos horas y media en la mañana de hoy, el juez cedió la palabra a Martinelli pero este, haciendo caso a las recomendaciones de su abogado, se reservó el derecho de ser escuchado.

El abogado Alejandro Pérez denunció que su cliente obtuvo información por parte de unidades de la Policía Nacional de que el viernes le harían un allanamiento a la celda que habita Martinelli. Esto, dijo, como consecuencia de su triunfo de continuar como candidato al cargo de diputado y alcalde de la ciudad, luego de que el Tribunal Electoral rechazara cinco impugnaciones en su contra. Añadió que sumado la decisión que efectuó hoy el juez, el viernes es "el día cero" para allanar la casa cárcel en que está recluido.

Antes de la fecha del juicio, se deberá resolver el recurso de recusación que interpuso la defensa de Martinelli contra la juez Arlene Caballero quien resultó como parte del Tribunal de Juicio que juzgará a su cliente. La defensa la objetó porque "está en licencia en el despacho del magistrado Harry Díaz y por transparencia debe ser sustituida", argumentó Carrillo.

A los abogados del expresidente se le concedieron tres días para que completaran la documentación que acreditara la causal de recusación de manera particular contra la juez Caballero.