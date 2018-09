Juez excluye a De Lima de la compra de granos

Marlene Testa

mtesta@laestrella.com.pa



La Fiscalía Primera Anticorrupción apelará la decisión de la Juez Decimoquinta del Circuito Penal de excluir de la investigación seguida por la compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima.

Dalys Sánchez, Juez Decimoquinta de Circuito Penal, dejó sin efecto la resolución N°156 del 8 de mayo de 2015 que ordenó la indagatoria al exministro de Economía y Finanzas de la administración de Ricardo Martinelli. Además, la funcionaria judicial dispuso levantar las medidas cautelares impuestas contra el exministro y archivar su causa considerando que la auditoría de la Contraloría General de la República no lo vincula a un hecho ilícito.

La fiscalía lo acusaba de fraccionar partidas en montos inferiores a $300 mil para obviar los controles de la Junta Directiva del PAN. En este sentido, el fallo establece que el PAN no está regido por la Ley de Contrataciones Públicas. El documento, además, detalla que la cartera que administraba el exministro no le correspondía fiscalizar el uso de las partidas, esa era una competencia de la Contraloría General de la República. Con esta decisión el exministro no será llevado a juicio.

La decisión de la juez responde a una incidente de nulidad presentado por Franklin Amaya, abogado defensor del exministro de Economía y Finanzas, en el proceso seguido por delito contra la administración pública en perjuicio del PAN.

El jueves 6 de septiembre del presente año, el fiscal de la causa Adecio Mójica fue notificado de la decisión de la juez, indicó el Ministerio Público a través de su cuenta de Twitter. El próximo lunes anunciará su decisión de apelar al fallo.

La investigación de la agencia de instrucción estaba relacionada a la compra y distribución de granos por $12.3 millones para las escuelas públicas. La juez validó que el exministro no estaba vinculado con la lesión patrimonial.

En este caso se imputaron a 61 personas, entre ellos, 40 funcionarios y 14 empresarios. Se llamó a juicio a 54 personas y se pidió sobreseimiento para 7.

De Lima, quien también fungió como presidente del Aeropuerto de Tocumen, estuvo en prisión preventiva entre mayo de 2015 y febrero de 2016 por el caso de la compra de granos a través del PAN.

El pasado 10 de mayo, la Corte Suprema de Justicia resolvió un habeas corpus a favor del exministro procesado por un caso de supuestas irregularidades en una concesión otorgada en el principal aeropuerto de Panamá, y ordenó su inmediata libertad con prohibición de salir del país.