Juegos pirotécnicos, un peligro latente en fiestas de fin de año

Cada año durante el mes de diciembre, las salas de urgencias de los hospitales reciben cientos de menores de edad afectados por el mal manejo y uso inadecuado de juegos pirotécnicos.

Las lesiones más comunes se dan por el uso de pirotecnia no autorizada, afectando con mucha frecuencia las manos, ya que estos explotan antes de que los puedan arrojar.

Por ello, el subdirector de Atención Primaria de la Caja de Seguro Social (CSS), Roberto Grimaldo, recomendó a los padres de familia tener mucho cuidado con el manejo de estos materiales durante la Navidad y el Año Nuevo.

La posición del personal médico se centra en la prohibición total del uso de estos artefactos por los menores de edad.

Además, pide a los padres no manejarlos cerca de los menores, ni permitir que ellos los manipulen. Grimaldo recordó que los adultos también deben tener cuidado, al ser ellos los que los utilicen y no hacerlo bajo los efectos del alcohol.

El galeno recordó que anualmente las estadísticas en niños quemados aumenta, por lo que es importante prevenir y ‘no ser parte de esta estadística que afecta a muchos hogares'.

El sargento primero Julio César Grueso, del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, insistió en la importancia de cumplir con las normas de seguridad para evitar incendios y poner en peligro la seguridad de las personas.

CASOS DE MENORES

‘Sistema eléctrico, estufas y manejo de fuegos pirotécnicos son un peligro, así que hay que estar al tanto de estos y prevenir', aseguró.

Solamente en el Hospital del Niño se atiende anualmente 450 casos de menores afectados por algún tipo de quemadura, no solo de juegos pirotécnicos, sino de escaldaduras causadas por líquido o aceite caliente.

Datos estadísticos de este nosocomio revelan que entre 2014 y 2017 se registraron 1,722 casos de menores que fueron víctimas de quemaduras, ocupando los primeros lugares en estos casos las provincias de Panamá, Colón y Veraguas.

Estas cifras también detallan que un 60% de los hechos se refieren a menores de cuatro años.

Ante ello, la jefa de la Sala de Quemados de este hospital, Marvis Corro, lamentó que no se cuente con una campaña de prevención activa que a lo largo del año insista en los cuidados necesarios para evitar las quemaduras.

CONSEJOS AL USAR PIROTECNIA

No dejar que los niños manipulen estos juegos, comprarlos en sitios autorizados, usarlos en lugares abiertos, no en edificios.

Estos juegos no deben usarse dentro de botellas. Cuando el producto no explota, no debe tocarse aunque esté apagado. Evite, además, dejar artículos al sol o próximos a fuentes de calor.