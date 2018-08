Inversión de carriles en la Vía Centenario será hasta el 14 de septiembre 

Redacción Digital La Estrella

El ministerio de Obras Públicas (MOP) , informó que la inversión de carriles por los trabajos que se realizan desde el Rod Carew hasta el Puente Perurena en Arraiján, se mantendrán hasta el viernes 14 de septiembre.

Por lo que le reitera a los conductores estar alerta a las señalizaciones y avisos colocados en los diferentes tramos de trabajo.

Durante los quince hábiles la inversión se mantendrá en sentido de Panamá - Arraiján de lunes a viernes en horario de 4:00 a.m. a 10:00 a.m. y 3:00 p.m. a 7:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., entre el puente Arraijancito y el retorno de emergencias ubicado a dos kilómetros antes del Puente Centenario.

La entidad pide disculpas a los usuarios por las molestias causadas durante el desarrollo de los trabajos.