Instituto Conmemorativo Gorgas celebra 91 años de investigación al servicio de la salud

Este 2019, poco antes de cumplir 91 años, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (Icges) fue condecorado con el Premio Carlos Slim en la categoría ‘institución excepcional' por su ardua labor científica en beneficio de las personas de la región. El doctor Juan Pascale, quien tiene más de 30 años de trayectoria en el campo de la investigación y que hoy dirige la entidad, reconoce que este premio significa un orgullo para todo el personal, así como un impulso para los nuevos proyectos que adelantan, entre ellos, una encuesta nacional de salud sin precedentes y la expansión de la institución a regiones fronterizas para hacerle frente a enfermedades desconocidas.

¿Qué significa el premio Carlos Slim para el Gorgas?

El premio fue un aliciente a todo el trabajo que venimos haciendo desde que el Gorgas pasó a manos panameñas. Si bien los norteamericanos hicieron una buena labor aquí, tenemos que reconocer que Panamá tomó la bandera y siguió adelante.

Un gran número de entidades de la región compite por este premio.

Cuando estuve en México, nos llamaron y nos dijeron: hemos evaluado a 67 instituciones y el Gorgas fue seleccionado como institución de excelencia por su trayectoria en investigación en medicina tropical, en descubrimiento de nuevos virus y en aporte a la salud pública. Eso nos llenó de orgullo porque es lo que amamos y nos dio más ganas de trabajar.

El Gorgas cumple 91 años. ¿Cuál es el principal desafío que tiene hoy?

Uno, seguir adaptándose a los retos de salud que tenemos. Ejemplo: si bien comenzamos como una institución de medicina tropical, ahora nuestro gran dilema son las enfermedades crónicas, entonces hemos tenido que adaptarnos y ahora tenemos un departamento que estudia enfermedades no transmisibles, llámese diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, porque eso es lo que ahora está afectando al panameño, porque vivimos más, porque envejecemos, porque comemos mal, porque somos gordos, porque no hacemos ejercicio... entonces, esos son los problemas que tenemos.

¿Cómo se traduce ese esfuerzo en política pública?

Nuestra función es apoyar al Ministerio de Salud creando evidencia para que ellos puedan tomar decisiones adecuadas. Nosotros no somos políticos, no decidimos, le decimos al ministerio: miren, aquí tenemos un problema serio, el panameño está cada vez más gordo, tiene hiperlipidemia, tiene intolerancia a la lactosa, etc.

¿Qué otros focos de investigación ocupan a la institución?

Si bien es cierto que la medicina tropical es tan importante como las enfermedades crónicas, también están apareciendo nuevos microorganismos, nuevas enfermedades, llámese zika, chikungunya, virus resistentes a medicamentos, como el VIH o como está sucediendo en Bolivia, donde resulta que parece han descubierto un nuevo arenavirus que ya causó la muerte de por lo menos tres médicos que atendieron a estos pacientes.

¿Tienen alguna iniciativa que atienda el flujo migratorio y su relación con nuevas enfermedades?

Acabamos de hacer una aplicación para un fondo con el gobierno de Estados Unidos y también con una fundación de Francia para buscar nuevos microorganismos que puedan llegar a Darién a través de migrantes, o que lleguen simplemente porque hay un brote como ocurrió con el zika en Brasil. La idea es tener nuevas tecnologías y fondos para hacer investigación en microorganismos emergentes.

¿Ya cuentan con una extensión en Darién?

Tenemos un laboratorio modular en Metetí que tiene tecnología de punta. Yo voy este fin de semana a hablar con los médicos para explicarles lo que tenemos y las pruebas que podemos hacer para que sientan que están apoyados por el Gorgas si tienen algún desafió en cuanto a diagnósticos.

¿Cuál es la situación del Gorgas en cuanto a financiamiento?

Si hay algo que tengo que agradecer es a todos los gobiernos anteriores. Realmente todos apoyan al Gorgas y realmente el presupuesto que tenemos nos permite funcionar. Segundo, el Gorgas siempre aplica a fondos externos porque sabemos que es imposible que el Gobierno dé todo. Aplicamos también a la Senacyt, que nos ha apoyado enormemente, nos está dando casi medio millón de dólares para equipar el laboratorio de Divisa.

¿Hay alguna investigación reciente que le gustaría destacar?

Ahora mismo estamos haciendo la encuesta nacional de salud más grande que se ha realizado en Panamá. No solo va a evaluar una gran cantidad de personas, hablamos de decenas de miles, sino que además vamos a tomar muestras de sangre. Le vamos a decir al panameño: usted tiene el colesterol alto, el azúcar alta, la creatinina alta y eso puede ser el comienzo de una enfermedad renal.

¿Esto es algo novedoso para la región?

Sí. Lo hacen Europa y otros países desarrollados, pero realmente es un proyecto caro. Es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. La encuesta es del Minsa y nosotros somos su apoyo ejecutor y logístico. Los resultados de esa encuesta van a ser excelentes porque le van a decir a la nueva ministra los problemas serios que tiene Panamá en materia de salud, con evidencia.

Ustedes también han publicado varias investigaciones sobre enfermedades de transmisión sexual.

Nosotros por años hemos trabajado en enfermedades de transmisión sexual, VIH, clamidia, neisseria, VPH, hepatitis B; y hemos trabajado en poblaciones de riesgo como trabajadoras comerciales del sexo, hombres que tienen sexo con hombres, comunidad trans y comarcas. Ahora una de mis estudiantes, Amanda Gabster, está trabajando en la Comarca Ngäbe Buglé; y lo otro que hemos trabajado es en adolescentes para, uno, conocer cuánto sabe de sexualidad el adolescente; dos, el comportamiento del adolescente; y tres, las infecciones de transmisión sexual en adolescentes.

En otra entrevista mencionó que la educación sexual es necesaria.

Yo creo que la educación sexual es un tema importante. Y aquí no se trata de si uno profesa determinada religión o creencia, esto es aparte, es nuestra juventud, nuestros jóvenes, nuestros niños y tienen derecho al conocimiento y deben conocer. Yo creo que eso es una responsabilidad de la sociedad y que no podemos mirar hacia otro lado.