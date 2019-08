Mi Bus informa sobre desvíos por evento deportivo este domingo

Mileika Lasso

mlasso@laestrella.com.pa



Mi Bus, empresa administradora del servicio de transporte público Metrobus, informó este jueves que por motivo de la competencia Gran Fondo Océano a Océano Panamá, el domingo 4 de agosto, los servicios operarán con desvíos por la avenida Omar Torrijos, Amador, Forestal, Transístmica, y la avenida de los Mártires, en horario de 6:00 a.m. a 12:00 p.m.

En detalle, los siguientes servicios dejarán de operar durante el evento:

C850 Amador - Albrook

F030 Forestal – Albrook

F030 Forestal – Chilibre

Debido al cierre del ingreso y salida de la rotonda de Albrook, en horario de 6:00 a.m. y 7:30 a.m, la empresa ha determinado no cubrir las siguientes paradas:

Los servicios que van en dirección hacia Albrook, no realizarán la parada Policía Nacional. Los buses que viajan en este sentido se desviarán por la avenida Ascanio Villalaz hasta completar su recorrido.

Las rutas que se dirigen hacia la Zona Paga 5 de Mayo y transitan por la Cinta Costera dejarán de realizar la parada Policía Nacional y Tribunal Electoral. Los móviles realizarán el servicio como una ruta Directo, tomando por la Calle Luis Felipe Clemente e ingresarán al Viaducto 3 de Noviembre.

Entre las 10:00 a.m. y 12:00 p.m., horario en que se prevé que los ciclistas estén de regreso, se cerrará el carril derecho de la avenida Omar Torrijos, que conduce al Viaducto 3 de Noviembre y avenida De Los Mártires. En este caso, los servicios que se dirigen a la Zona Paga 5 de Mayo y pasan por la Cinta Costera se desviarán por Calle 26 Calidonia para continuar su recorrido.

Una vez finalice el evento, todos los servicios retomarán el recorrido habitual, al igual que se reactivarán los servicios que fueron suspendidos por los cierres de vía, con apoyo de unidades de tránsito de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía Nacional.